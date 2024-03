Confesercenti Toscana e Italia Comfidi: 10 milioni di euro per le imprese toscane

Confesercenti Toscana e Italia Comfidi mettono in campo 10 milioni di euro per le imprese toscane. Ciascuna azienda potrà ottenere fino ad un massimo di 200mila euro. Ad annunciare la novità il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, durante il convegno "Credito 2.0, Prospettive di crescita dell’economia toscana e l’innovazione del credito", che si è svolto ieri a Firenze, nell’auditorium della Camera di commercio.

"Mettiamo a disposizione queste risorse - ha detto - in modo completamente nuovo: una sorta di pacchetto ‘tutto compreso’ per cui, insieme all’azienda, costruiremo il fabbisogno finanziario, il rating, il business plan, l’istruttoria, la dimensione e il costo della garanzia, servizi e tasso di interesse e, infine, erogheremo il taglio del finanziamento adeguato, fino a 200mila euro".

Il tasso di deterioramento del credito alle imprese ha superato per la prima volta i valori pre-Covid toccando il 3,1% a fine 2023, con un aumento del 50% sul 2022.

"Ognuno deve fare la propria parte e per quanto ci riguarda, come Confesercenti, abbiamo investito sul credito a livello nazionale in maniera massiccia, facendolo diventare uno degli asset e delle leve più importanti nel sostegno alle imprese", ha concluso il presidente.

Al convegno sul credito hanno partecipato Pierpaolo Brunozzi, responsabile strumenti di garanzia e agevolazioni Mcc, Leonardo Marras, assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Emilio Quattrocchi, amministratore delegato Italia Comfidi e Cassa del Microcredito, Tito Nocentini, responsabile direzione Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo.

M.P.