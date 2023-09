Conad dalla parte delle famiglie: "Blocchiamo la corsa al rialzo"

Il protocollo nazionale antiinflazione sottoscritto fra Govero, associazioni e dettaglianti punta a dare tre mesi di respiro al carrello della spesa delle famiglie e in Maremma – territorio indicato come quello dove i rincari in Italia hanno toccato i livelli più alti – quel documento è diventato subito un manuale di sopravvivenza. Come? Così: Confcommercio ha chiesto quali attività intendano impegnarsi a bloccare i prezzi di vendita dei prodotti dall’1 ottobre al 31 dicembre (si parla di beni di prima necessità e di largo consumo, alimentari e non, compresi però i prodotti per l’infanzia e la cura della persona) e i titolari dei quattro punti vendita di Conad cittadini hanno girato la domanda ai circa 200 fornitori della provincia grossetana per stilare una lista di prodotti a prezzo bloccato fino almeno al giorno del Veglione 2023.

"Come sistema nazionale Conad – dice Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia Commerciale e socio Conad – stiamo già selezionando moltissimi prodotti a marchio Conad che avranno il prezzo al pubblico bloccato nel trimestre ottobre-dicembre, ma ho ritenuto opportuno coinvolgere anche le aziende maremmane nostre fornitrici in questa iniziativa, così da poter dare un forte segnale alla comunità. L’iniziativa va peraltro vista sotto una duplice ottica: la prima, più immediata e di grande aiuto per le famiglie, è poter garantire una vasta gamma di prodotti di prima necessità a prezzi bloccati; la seconda, con effetti apprezzabili con un po’ di tempo in più, è cercare di calmierare il fenomeno dell’inflazione, presupposto primario per poter arrivare poi ad una diminuzione dei tassi bancari".

L’aiuto che Conad a Grosseto chiede alle aziende locali avrà come conseguenza "la comunicazione – dice ancora Degli Innocenti – tanto delle imprese che hanno aderito al nostro invito quanto dei singoli prodotti che avranno il prezzo bloccato fino alla fine dell’anno".

Non meno convinta è l’azione simile messa in piedi da Confcommercio Grosseto e presentata ieri dal presidente Giulio Gennari che ha chiesto lo stesso impegno soprattutto ai negozi di vicinato. "E’ chiaro – dice Gennari – che tutto ciò può realizzarsi nella maniera più corretta, e dunque, efficace, soltanto se è un coinvolgimento dell’intera filiera distributiva. Perché così come il negozio di vicinato si impegna a tenere fermo il prezzo di un determinato bene, così il fornitore di quel bene deve assumere lo stesso specifico impegno, altrimenti non sarà possibile raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire".