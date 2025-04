Come ogni a Pasquetta, torna la Parcocorsa , una competizione sportiva di Podismo che si sviluppa nei maggiori parchi della città

Arezzo, 19 aprile 2025 – Come ogni anno dal 2001 , torna la Parcocorsa , una competizione sportiva di Podismo che si sviluppa nei maggiori parchi della città di Arezzo.

Organizzata dalla Unione Polisportiva Policiano ed il Centro di Aggregazione sociale di Pescaiola , con il patrocinio della Regione Toscana , Comune di Arezzo e Centro sportivo Italiano permette di eliminare le Tossine accumulate nei giorni di Pasqua.

Al momento circa 300 atleti iscritti provenienti dalla Toscana, Umbria ed Emilia Romagna ed altri che potranno iscriversi la mattina stessa fino alle ore 9,00 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola.

La partenza avverrà alle ore 9,30 dal Parco del Foro Boario per poi transitare in via Laschi ed entrare per una serie di divagazioni all’interno del Parco del Pionta per poi passare al Parco Ducci, tutto via Marco Perennio, costeggiando le mura si raggiunge Porta San Clemente per andare tutti dritti verso il Prato\Fortezza per poi scendere ed entrare nel Parco di Villa Severi, attraversamento di Via Redi, Via Anconetana per immettersi nella pista ciclabile di via Sanzio e proseguire sempre nella pista ciclabile via B. Da Maiano per poi deviare nel Parco Pertini , si attraversa tutto fino ad uscire vicino alla Banca d’Italia si attraversa via XXV aprile e via Mecenate, per proseguire in via Trasimeno, attraversamento di Via Vittorio Veneto zona Saione , attraversamento Via Masaccio per immettersi di nuovo nel Parco del Pionta e raggiungere dopo circa 11 km il Foro Boario dove sarà posto il Traguardo.

Alle ore 11, partenza del settore giovanile che correranno tutti all’interno del Parco del Foro Boario, al termine del quale offerto dal Centro di pescaiola fornitissimo ristoro e premiazioni.