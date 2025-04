Arezzo, 3 aprile 2025 – Club Arezzo centra la vittoria a Pisa. Tornano prontamente alla vittoria i Botoli guidati da coach Morelli che dopo un primo set incerto si sbloccano e conquistano una vittoria rotonda contro la Turris Pisa I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Primo set contratto per i nero amaranto, il gioco stenta a decollare e gli errori banali sono troppi, nessuna delle due formazioni però trovano lo slancio e si va a braccetto fino al 24-24 quando i padroni di casa danno la zampata vincente e si aggiudicano il parziale per 26-24. Seconda frazione i Nero Amaranto trovano delle buone giocate, Luatti si appoggia ai centrali Scarpato e Ricci autori di una buona prova, gli ospiti non trovano contromosse e il set scivola via senza troppi intoppi, se lo aggiudicano gli aretini per 25-15. Terzo set in fotocopia del secondo con i ragazzi di coach Morelli che trovano subito dei break vincenti e conservano il vantaggio fino al 25-15 finale. Quarto parziale i Botoli scendono in campo determinati, e nonostante qualche difficoltà in attacco dei laterali, trovano anche questa volta un allungo che risulta poi determinante, i nero amaranto chiudono la pratica con un mani out di Nandesi e si aggiudicano il set per 25-18 Vittoria da tre punti fondamentale per rimanere in vetta alla classifica in attesa della prossima insidiosa trasferta di Prato. Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “ Giocare infrasettimanale a questi livelli è sempre complicato: la trasferta non era delle più vicine e Pisa è un’ottima squadra che ai play off ha fatto molti punti. Nel primo set i ragazzi sono scesi in campo un po’ contratti, ma poi sono riusciti a cambiare l’andamento della partita ed a portare a casa tre punti, lottando su ogni punto con buona efficacia. In questa prima fase di play off mancano tre gare, due delle quali fuori casa, e saranno tutte sfide complicatissime “dentro o fuori”, a partire dal prossimo match che giocheremo in trasferta a Prato contro un avversario di altissimo livello. Stiamo facendo una stagione eccezionale e l’obiettivo è provare a stupire ancora”. Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nella difficile trasferta con Volley Prato Sabato 5 Aprile valevole per la sesta giornata della pool promozione.