Ciclismo, completato lo staff tecnico del Comitato Regionale Toscana

Firenze, 11 marzo 2025 – Con le ultime nomine completata la struttura tecnica del Comitato Regionale Toscana, per l’attività strada, pista e fuoristrada. Ed i componenti, ognuno per la parte di competenza hanno iniziato il loro lavoro con entusiasmo per contribuire al mantenimento della Toscana ai vertici del ciclismo nazionale nelle varie specialità. Per pianificare il lavoro all’inizio della stagione c’è stato in questo senso anche un incontro tra il coordinatore dei tecnici strada Gianluca Maggiore (che si occuperà anche della categoria juniores), quello degli esordienti e allievi nonché della pista Marco Lapucci, con Dino Salvoldi, commissario Tecnico strada uomini juniores, oltre a c.t. della pista per le categorie maschili, juniores, Under 23 ed Elite. L’incontro è avvenuto al Velodromo di Montichiari in provincia di Brescia dove i due tecnici toscani erano in compagnia di due promettenti juniores della nostra regione, Francesco Matteoli (GB Junior Pool Cantù) e Pietro Menici (Casano-Stabbia).

Nei giorni scorsi si sono svolti anche incontri da remoto per programmare la stagione che si completerà domenica 23 marzo per quanto riguarda l’attività con l’inizio delle gare per esordienti e allievi. Sarà una stagione con diverse trasferte delle rappresentative della Toscana per appuntamenti importanti su strada e nel fuoristrada mentre non mancheranno anche gli impegni con l’attività su pista il cui programma regionale è in via di definizione.

Questo è l’organigramma nominato.

COORDINATORE TECNICI STRADA: Gianluca Maggiore che sarà anche il tecnico responsabile della categoria juniores.

TECNICO ESORDIENTI E ALLIEVI: Marco Lapucci, che avrà quale collaboratore Michele Farnesi. Lapucci sarà inoltre tecnico dell’attività pista, coadiuvato quale componente il settore da Maurizio Nassi, da sempre appassionato della specialità.

FUORISTRADA: Il tecnico esordienti e allievi XCO sarà Sandro Ceccarelli; quello delle categorie internazionali XCO Walter Giammattei; tecnico regionale CX Stefano Burgassi. Il tecnico delle categorie femminili sarà ancora Michelangelo Dorangricchia. A completare l’intera Struttura Tecnica Regionale ricordiamo che Emilio Farulli è il Supervisore Organizzativo; Giovanni Nencetti quale coordinatore con i componenti la struttura Giuseppe Tomei, Davide Fabbri, Mario Pieri, Alessandro Dolfi, Federico Grassi.