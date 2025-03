Viareggio Cup: Ternana a valanga, viola ok. L’Internacional denuncia razzismo, non gioca e perde a tavolino

Firenze, 25 marzo 2025 – Si sono disputati gli ottavi di finale della Viareggio Cup, la manifestazione internazionale di calcio giovanile. Un turno con tanti gol, ma anche con una brutta storia per quanto successo in Torino-Internacional, un episodio ancora da chiarire. La squadra brasiliana ha denunciato presunte offese razziste a un componente della squadra e, dopo l’intervallo, si è rifiutata di scendere in campo, sul risultato di 0-0. Dopo 20 minuti l’arbitro ha fischiato la fine ed è stata assegnata la vittoria ai granata con un 3-0 a tavolino.

Per quanto riguarda le altre gare, vittoria larghissima (6-1) della Ternana sul Casarano. La Fiorentina regola sul 2-0 i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Il Genoa elimina ai rigori la Rappresentativa Serie D, il Sassuolo batte 2-1 la Sampdoria, l’Imolese travolge il Jovenes Promesas (3-0), cinquina del Magic Stars sulla Vis Pesaro, l’Ojodou City ha eliminato il Ijele per 2-1 dopo i rigori.

Qui l’abbinamento dei quarti di finale