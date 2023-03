Ternana Benevento 2 a 2, Fere fermate dai legni

Un momento di Ternana Benevento

Terni, 5 marzo 2023 Due pali e una traversa negano la vittoria alle Fere, costrette ad accontentarsi del pareggio interno con il Benevento.

I rossoverdi, due volte in vantaggio nel primo tempo, possono rammaricarsi di aver subito il definitivo pari allo scadere della frazione, su un calcio d'angolo in cui il piazzamento difensivo è apparso piuttosto lacunoso.

La ripresa è stata a senso unico, con la Ternana che le ha provate tutte per arrivare a un nuovo vantaggio, che sarebbe stato meritato.

Al 7° da palla inattiva la rete di Mantovani di testa, che sembra incanalare il match nei giusti binari per le Fere. Al 20° il pari di Acampora, a cui viene lasciato troppo spazio e che batte Iannarilli dalla distanza.

La reazione della Ternana è rabbiosa: prima un doppio salvataggio degli ospiti sulla linea in un batti e ribatti in cui il Var non riconosce un rigore alle Fere per presunto tocco di mano, quindi il nuovo vantaggio con Coulibaly, sempre di testa e sempre da palla inattiva calciata da Palumbo. Allo scadere il pareggio di Tello, di testa su calcio d'angolo.

Nella ripresa la Ternana inizialmente appare timida, poi cresce ma trova pali e traverse. Prima con Martella appena entrato, poi alla mezz'ora su mischia da calcio d'angolo e infine al 90° traversa di Diakité, ancora di testa da calcio d'angolo. In mezzo il gol ospite annullato a Schiatterella per fuorigioco Pari che sta stretto alle Fere, che restano a metà classifica, e fa respirare il Benevento.

Il tabellino

Ternana-Benevento 2-2

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado (18st Martella), Cassata (18st Bogdan), Di Tacchio (25st Proietti), Coulibaly (40st Paghera), Palumbo, Partipilo, Falletti (25st Capanni). All Lucarelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari, Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon. Acampora, Viviani (18st Schiatterella), Karic, Tello, Improta, La Gumina (30st Simy). All Stellone

Arbitro: Dionisi de L'Aquila

Marcatori: 7′ pt Mantovani (T.), 20′ pt Acampora (B.), 32′ pt Coulibaly (T.), 46′ pt Tello (B.)

Note: spettatori 5556