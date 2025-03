Stadio Porta Elisa, il Comune interviene per la manutenzione. “La Lucchese non ci risponde”

Lucca, 10 marzo 2025 – Ancora un’altra puntata della saga della Lucchese 1905. Questa volta è il Comune di Lucca che tramite una nota ha deciso di intervenire direttamente per garantire la manutenzione dello stadio “Porta Elisa”.

L’attuale proprietà della società rossonera non ha mai risposto alle richieste dell’amministrazione comunale. “Nonostante una serie di lettere alla società Lucchese 1905 intimando la presentazione di un piano di manutenzione del manto erboso dello Stadio Porta Elisa, con scadenza perentoria di risposta fissata per oggi, lunedì 10 marzo. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla società rossonera, il Comune ha deciso di intervenire direttamente per garantire la corretta manutenzione del campo”. Una decisione resasi necessaria per salvaguardare il manto risistemato ad inizio estate con un notevole esborso proprio da parte del Comune.

L’amministrazione comunale ha inoltre dichiarato la mancanza di un interlocutore “abbiamo constatato come non vi sia un interlocutore stabile e operativo da parte della società Lucchese 1905 e a tutela della struttura sportiva e per evitare il degrado del manto erboso, ha deciso di sostituirsi alla società nei rapporti con la ditta competente, così da garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva e preservare la funzionalità dell'impianto”. Sempre il Comune ha approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione delle nuove torri faro dello Stadio Porta Elisa. I lavori inizieranno entro giugno e la fine è prevista per l'inizio della prossima stagione calcistica, tutto questo per continuare A garantire una piena fruibilità dell'impianto anche nelle ore serali. Il Sindaco e l’assessore allo sport Fabio Barsanti, stanno comunque provando a portare avanti un lavoro di intermediazione con aziende e privati del territorio, al fine di provare a garantire il regolare svolgimento delle attività sportive e supportare per quanto possibile i giocatori della squadra e lo staff tecnico in questo complesso finale di stagione. Per quanto riguarda invece l’Academy Lucchese, società che ha in gestione l’impianto di Saltocchio, quest’ultima rappresentata dall’architetto Cosentino, non si è presentata all’incontro fissato dall’amministrazione il 20 febbraio. Insomma i presupposti purtroppo per un altro brutto epilogo ci sono tutti. E intanto domani,11 marzo, la Lucchese, affronterà al Porta Elisa la capolista Virtus Entella, in un impegno molto difficile, vista anche l’sssenza per infortunio di Saporiti.