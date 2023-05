Serie D: Marco Masi sarà il nuovo allenatore del Follonica Gavorrano

Follonica, 30 maggio 2023 - Il sostituto di Marco Bonura sulla panchina del Follonica Gavorrano sarà un gradito ritorno. Manca ancora l’ufficialità, visto che fino a giugno non è possibile parlare di ufficializzazioni, ma in casa mineraria già si parla del ritorno di Marco Masi sulla panchina biancorossoblù. Per l’allenatore pisano si tratta di un ritorno visto che ha allenato il club maremmano nel 2013-14. Nelle ultime stagioni ha guidato la Primavera 2 del Pisa e in passato ha già vinto due campionati di serie D con il Pontedera e la Pianese. Un allenatore esperto, con ancora motivazione, pacato, che sa approcciarsi al calcio di serie D. Dopo le due buone stagioni di Bonura, condite da una vittoria della Coppa Italia e con i playoff centrati due volte, ora Masi è chiamato a dare continuità al lavoro di mister Bonura.