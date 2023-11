Pontedera, turno di stop: il Pescara ha tre giocatori nelle Nazionali e ha ottenuto il rinvio

Pontedera (Pisa), 18 novembre 2023 – Weekend di riposo per il Pontedera. Domani, domenica 19 novembre, la squadra di Canzi avrebbe dovuto ospitare il Pescara di Zeman nel match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie C, ma la sfida è stata posticipata a martedì 5 dicembre (18,30).

Il motivo è in relazione agli impegni in corso per le varie nazionali, anche quelle giovanili. Il regolamento dice infatti che una squadra ha la facoltà di chiedere il rinvio del proprio match se ha almeno 3 calciatori impegnati con le rappresentative. E il Pescara, che si è avvalso di questa possibilità, ne ha giusto tre: Georgi Tunjov, nazionale dell’Estonia, Cornelius Staver, nazionale della Moldavia under 21, e Federico Accornero, nazionale dell’Italia under 20. Quest’ultimo è compagno dei due azzurri del Pontedera, Samuele Angori e Lorenzo Ignacchiti, tutti impegnati nel campionato Elite League con la nazionale di Bollini. Che dopo aver battuto 3-0 l’Inghilterra in trasferta, martedì 21 novembre ospiterà il Portogallo. Nel girone B sono state rinviate, per lo stesso motivo, anche Olbia-Rimini (mercoledì 6 dicembre) e Virtus Entella-Juventus Next Gen (martedì 19 dicembre).

Stefano Lemmi