Pistoiese, Ravenna ti è fatale: 1-0 per i giallorossi

Ravenna, 26 gennaio 2025 – Dopo cinque vittorie consecutive, la Pistoiese cade nella sfida diretta al Ravenna: 1-0 per i giallorossi al “Bruno Benelli”, nella quarta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. Con questo risultato, la squadra arancione torna a -8 dalle tre prime della classe (Forlì, Tau e Ravenna 48) ed è raggiunta a quota 40 dal Lentigione. Una sconfitta pesante, a 13 turni dal termine della stagione regolare, per chi ha ambizioni di primato. Sul piano del gioco, i pistoiesi avrebbero meritato il pari: hanno creato alcune situazioni pericolose, facendo più dei romagnoli.

Certo, non sono stati buoni finalizzatori, mentre il Ravenna ha saputo sfruttare l’episodio. Gara equilibrata. Al 24’ i padroni di casa passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Biagi raccoglie il pallone al limite dell’area e scocca un destro di controbalzo che si insacca all’incrocio dei pali. Un eurogol. Cinque minuti più tardi, gli arancioni reclamano il calcio di rigore, per un presunto fallo nei sedici metri su Greselin.

Ripresa vivace, con gli uomini allenati da Alberto Villa che si fanno preferire per intensità d’azione. Al 5’ Greselin calcia dalla distanza, non trovando però lo specchio della porta. Al 12’ è Maldonado a impensierire Fresia, con una conclusione che costringe l’estremo difensore ad allungarsi, mettendo la palla in corner. Al 23’ la difesa romagnola si salva su Pinzauti, spedendo la sfera in angolo. Al 27’ il neo entrato Simeri fallisce un’ottima opportunità, svirgolando il pallone da due passi. Poi, Pistoiese che colleziona tiri dalla bandierina, ma non riesce a trovare la rete del pareggio. Finisce con i tifosi di casa a fare legittimamente festa. La Pistoiese dovrà rialzarsi subito: domenica prossima, dalle 14.30 allo stadio Marcello Melani di Pistoia, giocherà contro il Lentigione.

Il tabellino Ravenna-Pistoiese 1-0 RAVENNA (3-5-2): Fresia; Venturini, Esposito, Onofri (38’ st Agnelli); Milan, Ilari (44’ st Di Renzo), Biagi, Rossetti, Rrapaj (41’ st D’Orsi); Lo Bosco (38’ st Mandorlini), Manuzzi (26’ st Zagre). A disposizione: Galassi, Guida, Crosariol, Calandrini. Allenatore: Marchionni. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Kharmoud (22’ st Basanisi), Greselin, Maldonado (33’ st Grilli), Foresta (22’ st Maloku), Diodato (39’ st Stickler); Sparacello, Pinzauti (26’ st Simeri). A disposizione: Mosti, Boccia, Giometti, Cuomo. Allenatore: Villa. Arbitro: Acquafredda di Molfetta. Marcatori: 24’ pt Biagi. Note: giornata nuvolosa. Ammoniti: Onofri, Pinzauti, Diodato, Milan, Di Renzo. Angoli: 3-11. Recupero: 2’, 5’.