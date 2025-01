La Pistoiese cala il poker di vittorie: 2-0 in casa della Cittadella Vis Modena

San Damaso (Modena), 12 gennaio 2025 – La Pistoiese cala il poker di vittorie in Emilia, stendendo 2-0 la Cittadella Vis Modena nel secondo turno di ritorno del girone D del campionato di serie D.

Quarto successo consecutivo degli arancioni, che restano quarti in classifica con 37 punti, in zona-playoff, alle spalle di Forlì 45, Ravenna 44 e Tau 42. Alcune assenze tra i toscani: su tutti, Bertolo e Larhrib. Villa punta su Foresta, che rileva Basanisi nell’undici titolare.

Primo tempo giocato sotto ritmo, secondo con una Pistoiese decisamente più determinata a cogliere i 3 punti. Comunque, è sempre stata la formazione orange a fare la partita, mentre la compagine modenese ha confermato l’attuale periodo negativo. Al 6’ bel traversone di Kharmoud dalla sinistra, ma Sparacello non arriva sul pallone.

Al 25’ bel servizio in area per Guidone, che cicca clamorosamente la deviazione acrobatica. Al 36’ opportunità per gli arancioni: batti e ribatti nei sedici metri, con Sparacello che si coordina bene e calcia colpendo la traversa. Tre minuti più tardi, nuovo cross dalla sinistra di Kharmoud che pesca in area Mazzei, il cui tentativo al volo non fa male al portiere emiliano.

Al 43’ conclusione velleitaria dalla distanza del solito Sparacello: nessun problema per Piga. La

Pistoiese, però, parte con un altro piglio nella ripresa, sbloccando il punteggio dopo appena tre minuti: punizione al bacio di Maldonado dalla trequarti sinistra per Pinzauti, che di testa supera Piga sul primo palo. Praticamente, uno schema, visto che i due avevano già confezionato questo tipo di gol. Al 21’ ancora Pinzauti pericoloso: il suo mancino sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore. Al 24’ destro dal limite dell’area di Kharmoud, con la palla che termina a lato. Al 33’, infine, il neo entrato Simeri beffa con un piattone dalla trequarti il portiere Piga, uscito malamente: è il raddoppio arancione e la conferma che per la promozione c’è anche la compagine di Alberto Villa.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA – PISTOIESE 0-2 CITTADELLA VIS MODENA (3-5-2): Piga; Fort, Sabotic (34’ st Caesar Tesa), Mora; Manzotti (11’ st Carretti), Mandelli (11’ st Osuji), Marchetti, Bertani, Martey (24’ st Sardella); Formato (29’ pt Sala), Guidone. A disposizione: Rosa, Rovatti, Teresi, Orlandi. Allenatore: Bertani. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Stickler (35’ st Diodato), Foresta (26’ st Basanisi), Maldonado, Greselin, Kharmoud (26’ st Maloku); Sparacello (21’ st Simeri), Pinzauti (44’ st Giometti). A disposizione: Valentini, Mosti, Grilli, Cuomo. Allenatore: Villa. ARBITRO: Moro di Novi Ligure. MARCATORI: 3’ Pinzauti, 33’ st Simeri. NOTE: giornata serena. Ammoniti: Mandelli, Sabotic, Sparacello, Greselin, Pinzauti, Giometti. Angoli: 4-6. Recupero: 4’, 5’. Uscito per infortunio Formato. Gianluca Barni