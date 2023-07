Nicola Guida è il nuovo presidente della Ternana

Terni, 25 luglio 2023 - La Ternana Calcio è passata ufficialmente da Stefano Bandecchi a Nicola Guida, imprenditore campano titolare della Pharmaguida. E' lui il nuovo proprietario e presidente delle Fere. Firmato in uno studio notarile romano l'ultimo atto del passaggio di proprietà dalla Unicusano ad una holding di proprietà di Pharmaguida.

“Sono molto felice – così la Ternana riporta le prime parole del presidente Guida-. Mi preme anzitutto ringraziare la precedente proprietà ed in particolar modo il sindaco Stefano Bandecchi, anche per aver lasciato una società sana e senza debiti. Adesso inizierà ufficialmente il mio lavoro. Nelle prossime ore sarò a Terni per la composizione del consiglio di amministrazione e, ovviamente, per lavorare alla parte sportiva”. “Sono consapevole - prosegue Guida riguardo l'allestimento della squadra - che siamo un po' in ritardo, ma sono anche certo che recupereremo il tempo perduto. Saluto con affetto i nostri tifosi ai quali chiedo il massimo sostegno, noi ce la metteremo tutta. La Ternana ha storia e tradizione che pochi nel calcio hanno, questo è un connubio che non si compra ma si costruisce nel tempo. Tutti mi hanno parlato di un pubblico appassionato che ama la squadra in modo viscerale. Sappiamo che non sarà una stagione facile ma vogliamo comunque toglierci delle soddisfazioni”.