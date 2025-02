Lucchese, ecco i nuovi proprietari: Bui e Sampietro rilevano il 100% della Sanbabila

Lucca, 10 febbraio 2025 – Sono Alessandro Bui e Stefano Sampietro i nuovi proprietari della Sanbabila. I due commercialisti, esperti nel settore tributario, hanno rilevato il 100% della società che ha acquistato un mese fa la Lucchese 1905 dalle mani di Bulgarella.

La notizia è stata data dal presidente di Sanbabila l’avvocato Giuseppe Longo, che ha confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Bui, nato nel 1967 e Sampietro nato nel 1971, hanno uno studio legale e tributario a Roma il SLT Associati Srl, con sede in via di Donna Olimpia, ed entrambi si sono laureati in Economia a “La Sapienza”. Ecco quindi svelati i nuovi proprietari della Lucchese, che già nelle prossime ore prenderanno possesso della società, anche se ad ora in Camera di Commercio, non è stata fatta ancora nessuna voltura e risultano sempre Bulgarella presidente, Lo Faso amministratore delegato e Russo consigliere. Ma la pratica per quanto riguarda il passaggio di quote della Sanbabila è in corso di evasione e quindi già nelle prossime ore dovrebbe essere completata. Adesso però c’è da capire per conto di chi agiranno Bui e Sampietro, perché sembra un po' difficile che due commercialisti siano interessati a rilevare una squadra di calcio con oltre un milione e seicento mila euro di debito. Sicuramente dietro di loro ci saranno degli imprenditori, ma di quale settore? Tutte domande che dovranno essere chiarite dalla nuova proprietà. La speranza è che questo venga fatto a breve, visto che incombono scadenze importanti pagamento degli stipendi e dei contributi entro il 16 febbraio, per evitare punti di penalizzazione.

Intanto sui social alla notizia della cessione del 100% delle quote della Sanbabila i tifosi rossoneri si sono lasciati andare a commenti sarcastici ed al quanto preoccupati sulla piega che sta prendendo questa situazione. Fatto sta che la Lucchese in meno di un mese prima è stata venduta dal Gruppo Bulgarella alla Sanbabila e adesso l’attuale proprietà è stata rilevata dalla Slt Associati Srl. Insomma una situazione ingarbugliata, che dovrà essere chiarita una volta per tutte nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni l’augurio è quello che qualcuno della nuova proprietà si decida a parlare a chiarire tutti gli aspetti, quello anche relativo all’avvocato Longo che dovrebbe rimanere il presidente della Sanbabila, ma al momento sono tutte supposizioni.