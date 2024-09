L'Empoli è una “grande”: bloccata anche la Juventus (0-0) al Castellani

Empoli, 14 settembre 2024 – Un grande Empoli ferma anche la Juventus e prosegue il suo campionato d’alta classifica: queste prime quattro giornate di serie A sono da incorniciare per la squadra del presidente Corsi. Punto strameritato dall’Empoli; Juve, che non subisce gol, ma il cui gioco deve essere rivisto: tanto, troppo lento. Un’assenza pesante tra gli azzurri: Fazzini, rilevato da Maleh. Esordio dal primo minuto per Kalulu nella Juventus.

Primo tempo giocato su ritmi bassi: sterile possesso di palla bianconero, con un Empoli in palla, capace di bloccare le fonti del gioco dei rivali. Gli uomini di D’Aversa, che dalla prossima settimana tornerà in panchina per la fine della squalifica, fanno una bella figura. Il primo tentativo è empolese: al 12’ infilata di Maleh per Pezzella, che scende sulla sinistra e dal vertice dell’area mette sul secondo palo, ove Kalulu spedisce il cuoio in angolo, spaventato dall’accorrente Gyasi.

Replica juventina al 14’, con Vlahovic anticipato sul più bello. Al 19’ Maleh ci prova dalla distanza: nessun problema per Perin. Al 36’, sugli sviluppi di un corner, cross dalla sinistra di Koopmeiners per Gatti, che di testa impegna severamente Vasquez, costretto ad alzare il pallone sopra la traversa. Più intensa la ripresa. Al 5’ si accende la Juve: Gonzalez pesca Vlahovic sul vertice sinistro dell’area, l’attaccante calcia ma Vasquez gli chiude lo specchio di porta.

Tre minuti più tardi, deviazione sottomisura di Koopmeiners, con Vasquez ancora pronto alla respinta. Al 28’ occasionissima dei toscani: colpo di tacco in area di Pellegri per Grassi, il cui piattone sinistro viene bloccato a terra da Perin. Al 46’ è Maleh a tentare il mancino maligno dai 22 metri: la palla sfila sul fondo, ma che brividi per Perin. Al 50’ ancora Empoli vicino al vantaggio: ripartenza di Ekong, pallone a Pellegri che lancia Gyasi, che calcia ma una deviazione provvidenziale gli mette la sfera in corner. Finisce con un punto che fa sorridere l’Empoli e rabbuia la Juventus. TABELLINO EMPOLI – JUVENTUS 0-0 EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (45’ st Haas), Grassi (32’ st Anjorin), Maleh, Pezzella; Esposito (32’ st Ekong), Colombo (18’ st Pellegri). A disposizione: Sghetti, Brancolini, Sambia, Cacace, Sazonov, De Sciglio, Marianucci, Konatè. Allenatore: Sullo (D’Aversa squalificato). JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer Cambiaso; Locatelli (21’ st Thuram), Douglas Luiz (21’ st Fagioli); Gonzalez (21’ st Weah), Koopmeiners, Yildiz (21’ st Mbangula); Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Luiz Silva, McKennie, Adzic, Cabal, Savona, Rouhi. Allenatore: Motta. ARBITRO: Di Bello di Brindisi. NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Bremer, Thuram, Pellegri. Angoli: 4-7. Recupero: 0’, 5’.