La Ternana cambia pelle, via anche Defendi e Palumbo

Terni, 18 luglio 2023 - Ancora “big” in uscita dalla Ternana, intenzionata a cambiare radicalmente pelle dopo il passaggio societario, ancora da definire, tra Unicusano e Pharmaguida. Il 'capitano' Marino Defendi, dopo sette anni in rossoverde, lascia le Fere mentre Antonio Palumbo, nato e cresciuto calcisticamente a Terni, va al Modena. Prima di loro era stato Antony Partipilo, altra 'bandiera', a salutare le Fere per trasferirsi al Parma. “La Ternana Calcio in ogni sua componente – fa sapere la società _ ringrazia dal profondo del cuore Marino Defendi, che dopo sette stagioni (con 218 presenze e 13 reti), 'impreziosite' dalla fascia di capitano, a partire da quest’anno non vestirà più la maglia delle Fere. A Marino, uomo e professionista esemplare, l’abbraccio di tutto il popolo rossoverde e l’augurio più sincero per qualunque strada intenda percorrere nel suo futuro”. Dal club rossoverde anche l'annuncio del passaggio a titolo definitivo di Antonio Palumbo al Modena. “Il centrocampista campano, classe ’96 – ricorda la Ternana _, ha vestito la maglia rossoverde in 193 occasioni, tra Serie C, Serie B e Coppe, mettendo a segno 15 reti. Ad Antonio, che si trasferisce in Emilia a titolo definitivo, il ringraziamento per l’impegno profuso con la maglia delle Fere e l’augurio sincero per il prosieguo della carriera”.