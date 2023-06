Follonica Gavorrano, in difesa arriva Domenico Brunetti

Follonica, 29 giugno 2023 - Altro colpo in difesa, in biancorossoblù arriva Domenico Brunetti. L’Unione Sportiva Follonica Gavorrano annuncia l’approdo alla corte del presidente Paolo Balloni del centrale classe 1995, nella scorsa stagione in forza al Città di Castello. Si tratta di un difensore di 1 metro e 93 cresciuto nelle giovanili del Lecce e del Chievo, messosi in mostra con le maglie di Martina Franca, Reggina, Roccella, Cassino, Palmese, Avezzano, Lavello e Licata, prima di approdare l’estate scorsa nella formazione umbra. Brunetti fa del gioco aereo la sua caratteristica principale, ma non solo: abile anche palla a terra, tra le sue caratteristiche c’è anche quella di saper gestire la palla e fa ripartire l’azione dal basso. "Sono arrivato in una squadra ben allestita – commenta – Ho già visto anche i nuovi acquisti e mi aspetto un campionato importante, con l’obiettivo di migliorare la posizione raggiunta lo scorso anno. A livello personale spero di disputare una buona stagione e di dare il mio contributo per raggiungere tante vittorie. Ci saranno sicuramente squadre ben allestite, ma noi non saremo da meno. Non vedo l’ora di iniziare e sono molto contento di essere qui. Come difensore prediligo il gioco aereo, ma mi piace anche giocare palla a terra e creare calcio".