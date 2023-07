Follonica Gavorrano: ecco Francesco Mezzasoma, terzino classe 2004

Follonica, 25 luglio 2023 - L’Unione Sportiva Follonica Gavorrano ufficializza l’arrivo di Francesco Mezzasoma, terzino/esterno classe 2004 proveniente dal Siena Under 19. Perugino di nascita e cresciuto nel settore giovanile della sua città, nell’ultima stagione è stato impegnato in Serie D con il Città di Castello, prima di far ritorno al termine del campionato nella formazione senese. Si tratta di un difensore di fascia che all’occorrenza può ricoprire anche una posizione più avanzata sull’out di destra, con spiccate doti di proposizione offensiva. E si tratta di un tassello importante anche dal punto di vista delle quote. Lui, naturalmente, non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza in biancorossoblù. "La mia qualità migliore è la corsa unita alla fisicità – spiega – quindi oltre al ruolo di terzino lo scorso anno ho giocato come esterno. Ho già fatto esperienza in Serie D nel Città di Castello, mentre sono molto contento di essere arrivato adesso al Follonica Gavorrano, non vedo l’ora di iniziare la stagione. Dopo il primo anno tra i grandi spero di fare una buona stagione e di crescere ancora sia calcisticamente che a livello personale e di dare il mio contributo per la società, che è molto ambiziosa. Speriamo di toglierci belle soddisfazioni".