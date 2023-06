Terni, “Far West” al parco: ferito al braccio con una bottiglia rotta

Terni, 22 giugno 2023 - Far West al Parco Ciaurro sabato sera. Un marocchino di 42 anni, pregiudicato e clandestino, senza fissa dimora, ha aggredito un giovane tunisino che era seduto su una panchina con tre ragazze ternane, ferendolo al braccio con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta. L'aggredito ha riportato una ferita profonda, giudicata guaribile in venti giorni dai medici dell'ospedale.

Il marocchino si era dato alla fuga per poi ricomparire domenica mattina, sempre al Parco Ciaurro, armato di machete e altri mezzi contundenti di cui si stava disfacendo. Bloccato dalla polizia, è stato denunciato per lesioni aggravate, minacce e possesso di armi. Per lui anche foglio di via dalla città e rimpatrio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il marocchino, scarcerato lo scorso 9 giugno dopo una rapina compiuta a Rieti, si era stabilito sotto Ponte Allende, a Terni, ritrovo abituale di persone senza fissa di. Sabato mattina aveva avuto una colluttazione con un ragazzo egiziano per un presunto furto, con intervento della polizia. In serata aveva quindi avvicinato i quattro giovani invitandoli a brindare con una bottiglia di spumante; al rifiuto c'era stata la colluttazione con il giovane tunisino culminata nel ferimento.