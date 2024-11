Empoli-Como 1-0: Pellegri regala ai toscani il primo successo in casa

Empoli, 4 novembre 2024 – L’Empoli conquista 3 punti importanti superando 1-0 il Como al “Castellani”. Successo meritato, giunto al termine di una partita bloccata nel primo tempo e giocata nel secondo. Fazzini si accomoda in tribuna, assenti anche Esposito e Grassi. A sorpresa, D’Aversa opta per Pellegri e Haas dal primo minuto, portando Colombo e Anjorin in panchina. Problemi anche per i lariani, capitanati da Reina. Nel primo tempo le due squadre si annullano: succede pochissimo, si gioca prevalentemente a metà campo, attenti a non scoprirsi.

La posta in palio è già pesante. Al 5’ botta in diagonale dalla destra di Belotti, ma il pallone finisce a fondo campo. Al 27’ una bella incursione di Gyasi sfuma sul più bello. Per il resto, in area si entra con il contagocce e di tiri nello specchio di porta non si parla. Nervosismo alla fine della prima frazione di gioco, con Di Bello che non pare irreprensibile. L’Empoli rientra forte nel secondo tempo. Non trascorrono neppure 2 minuti che gli azzurri passano in vantaggio con Pellegri, che in diagonale dalla destra scarica un destro potente nella porta difesa da Pepe Reina.

Primo gol casalingo stagionale per la compagine allenata da D’Aversa. Al 9’ altra bella iniziativa di Gyasi, che conquista il pallone e batte a rete da pochi passi: Reina s’immola, deviando la palla in calcio d’angolo. Al 13’ Vasquez e Viti si scontrano nell’area piccola e per poco non fanno la frittata. Al quarto d’ora De Sciglio carica il destro, ma Reina para in due tempi. Al 22’ Empoli vicino al raddoppio: sugli sviluppi di un corner, diagonale mancino di Maleh dai 18 metri, con Reina che si supera, spedendo la sfera in corner.

Al 26’ ancora toscani protagonisti: buona ripartenza, con Pellegri che serve in area Colombo, abile a scoccare un mancino maligno che si perde sul fondo. Alla mezz’ora Colombo ci prova dalla distanza: cerca l’angolino basso alla destra di Reina, ma non lo trova. Al 44’ è Maleh, sempre col sinistro, a cercare la porta da fuori: palla che termina a lato. Al 47’, infine, Cutrone mastica la conclusione sottomisura. TABELLINO EMPOLI – COMO 1-0 EMPOLI (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson (39’ st Marianucci), Haas (31’ st Anjorin), Maleh, Pezzella (39’ st Cacace); Solbakken (18’ st Colombo), Pellegri (31’ st Ekong). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Konate. Allenatore: D’Aversa. COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Barba (17’ st Paz), Engelhardt; Strefezza (17’ st Cutrone), Fadera (33’ st Verdi), Da Cunha (41’ st Cerri); Belotti (33’ st Gabrielloni). A disposizione: Audero, Sala, Iovine, Al-Tameemi, Oziolio, Andrealli, Mazzaglia. Allenatore: Fabregas. ARBITRO: Di Bello di Brindisi. MARCATORE: 2’ st Pellegri. NOTE: serata serena. Ammoniti: Cacace. Angoli: 3-6. Recupero: 1’, 4’. Gianluca Barni