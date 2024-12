Empoli, arriva il terzo ko consecutivo: il Genoa passa 2-1 al "Castellani"

Empoli, 28 dicembre 2024 – Diciottesima giornata fatale all’Empoli, sconfitto di misura (2-1) dal Genoa al “Castellani”. Una vittoria che consente al Grifone di agganciare a quota 19 punti lo stesso Empoli e il Torino. Terzo k.o. di fila per gli uomini di D’Aversa, che stavolta recriminano per un calcio di rigore di Esposito parato da Leali sul punteggio di 1-0 per gli ospiti. Partita tattica nella prima frazione di gioco, con le due squadre a controllarsi; più emozionante nel secondo tempo, subito sbloccato dai liguri.

7 foto Empoli-Genoa, le immagini del match

Empoli con Fazzini che parte dalla panchina; non c’è Maleh, giocano Grassi e Henderson a metà campo. Non c’è Viti in difesa. Nel Genoa recuperano Ekuban e De Winter, che siedono inizialmente in panchina. Assente Balotelli, influenzato (e che radio-mercato dà in partenza). Pronti, via e Gyasi trova impreparata la difesa avversaria: salta Leali fuori dall’area, ma non trova il bersaglio con un sinistro dalla lunga distanza. Al 5’ Ismajli perde un pallone sanguinoso in uscita; intercetta palla Vitinha che lascia proseguire Pinamonti. Il suo cross basso viene intercettato a terra in due tempi da Vasquez.

Al 16’ tenta Vitinha, sugli sviluppi di una punizione ribattuta da Pezzella: il destro del portoghese finisce sopra la traversa. Al 32’ conclusione di Anjorin dai 22 metri, Leali devia il pallone alla sua sinistra. Al 43’ bel diagonale da fuori area di Cacace: Leali si tuffa e con l’aiuto del palo riesce a sventare la minaccia. In avvio di ripresa, la frittata empolese: dopo appena 33 secondi Vasquez sbaglia il passaggio al difensore, Vitinha aggredisce la porta avversaria, Pinamonti prova a calciare, ma trova la ribattuta, arriva Badelj che insacca da pochi passi. Al 5’ la replica degli azzurri con Colombo: il suo tiro non impensierisce il portiere del Grifone. Al 6’ fallo su Colombo in area di rigore: Rapuano non concede il penalty, ma il Var lo richiama e allora l’arbitro non può fare a meno di fischiarlo: al 9’ Esposito sceglie di incrociare il tiro a mezza altezza, Leali si allunga deviando dapprima il pallone sul palo e poi facendolo suo. Si resta 0-1.

Al 22’ buona ripartenza del Genoa, con Miretti che batte a rete dal limite: la palla finisce sull’esterno della rete. Al 23’ il raddoppio dei liguri: Miretti centra dalla sinistra, Vasquez manca la sfera ed Ekuban se la ritrova a porta sguarnita e mette dentro al sacco. Al 29’ l’Empoli accorcia il punteggio: lancio-assist di Anjorin per Esposito, che con un colpo di testa dai 12 metri supera Leali. Sesto gol in campionato per il giovane di scuola-Inter. Al 48’ Vitinha è insidioso con un diagonale dalla sinistra: la sfera è deviata in corner. Finisce con l’Empoli che esce mesto dal campo.

EMPOLI-GENOA 1-2, IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Vasquez D; Goglichidze (26’ st De Sciglio), Ismajli, Cacace (35’ st Marianucci); Gyasi, Anjorin (35’ st Ekong), Grassi (26’ st Maleh), Henderson (14’ st Fazzini), Pezzella; Esposito, Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Tosto, Bembnista, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy (39’ pt Sabelli), Bani, Vasquez J, Martin; Badelj (17’ st Miretti), Thorsby (37’ st De Winter), Frendrup; Zanoli (17’ st Masini), Pinamonti (17’ st Ekuban), Vitinha. A disposizione: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Ekhator, Marcandalli, Ankeyne, Kassa, Melegoni. Allenatore: Vieira.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 1’ Badelj, 23’ Ekuban, 29’ st Esposito.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: D’Aversa, Thorsby, Vitinha, Gyasi. Angoli: 7-4. Recupero: 2’, 5’. Leali ha parato un calcio di rigore a Esposito.

Gianluca Barni