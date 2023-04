Crema-Prato 2-5: una vittoria che sa di salvezza

Crema, 23 aprile 2023 – Successo fondamentale in chiave salvezza per il Prato, che si impone per 5-2 nello scontro diretto in casa del Crema e vola a 48 punti nel girone D di serie D, mettendo una seria ipoteca sulla permanenza in categoria senza dover passare dai play out. Partenza da incubo per i biancazzurri, che dopo nemmeno un minuto sono già in svantaggio. Il Crema passa grazie al guizzo di Bignami, abile a saltare più in alto di tutti i difensori ospiti e a mettere in rete il primo cross della partita. Al 26’ i lombardi passano ancora con più di un pizzico di fortuna.

Conclusione da fuori area di Recino e tocco sottomisura di Brero che dal cuore dell’area mette fuori causa il portiere laniero. Gara tutta in salita per i biancazzurri, che però non ci stanno a perdere. Al 29’Mobilio dalla linea di fondo scodella al centro per il bel colpo di testa di Diallo, che però si stampa sulla traversa. Al 36’ la squadra di Brando accorcia meritatamente le distanze: fa tutto Petronelli, che si inventa un gran tiro a giro e non lascia scampo all’estremo difensore di casa.

Due minuti dopo arriva anche l’episodio che cambia l’inerzia del match: Cerri commette un brutto fallo in ritardo su Falsettini in uscita e viene espulso, lasciando il Crema in inferiorità numerica. Il Prato ne approfitta subito e prima dell’intervallo impatta sul 2-2 grazie ad un rasoterra imparabile di Diallo. Le due squadre, quindi, vanno al riposo in perfetta parità sul 2-2. Nella ripresa è il Prato a fare la partita approfittando della superiorità numerica. All’80’ Mobilio trova il gol che può valere la tranquilla salvezza per i biancazzurri infilando di testa alle spalle di Aiolfi un bel cross di Cela. All’83’ il Prato cala anche il poker con il solito Renzi, che conferma il suo buon momento in fase realizzativa anche lui trovando di testa il gol della sicurezza per i suoi su assist di Mobilio. Prima del triplice fischio c’è tempo anche per il 5-2 firmato da Cela, che all’89’ raccoglie il servizio di Frugoli e batte ancora Aiolfi, regalando tre punti d’oro al Prato.

IL TABELLINO

CREMA-PRATO 2-5

CREMA (4-3-3): Aiolfi; Cerri, Baijc, Brero, Nesci (73’ Grassi); Ricozzi, Colonna (46’ Lovaglio), Bignami (40’ Groppello); Melchiori (84’ Madiotto), Recino, Melegi (46’ Abbà). Allenatore: Aragolaza.

PRATO (3-4-2-1): Falsettini; Aprili (70’ Bartolini), Colombini, Bassano (70’ Sciannamè); Ciccone (76’ Frugoli), Del Rosso, Trovade, Nicoli (70’ Cela); Petronelli (60’ Renzi), Mobilio; Diallo. Allenatore: Brando.

Arbitro: Rossini di Torino.

Marcatori: 1’ Bignami, 26’ Brero, 36’ Petronelli, 46’ Diallo, 80’ Mobilio, 83’ Renzi, 89’ Cela.

Note: espulso al 38’ Cerri.