Firenze, 31 agosto 2021 - Ultimo giorno di calciomercato. E tradizionalmene questo è il momento delle trattative frenetiche, degli scambi dell'ultimo minuto, con aneddoti anche gustosi in questi ultimi anni, tra accordi già fatti e poi saltati e contratti firmati all'ultimo momento. Segui con noi queste ultime ore. Ricordiamo che la sessione di calciomercato estiva chiuderà alle 20.

E' morto Francesco Morini, ex della Juve negli anni Settanta

Ore 17.21: Rey Manaj è un nuovo giocatore dello Spezia. L'attaccante ex Inter, Pescara e Pisa, arriva dal Barcellona con la formula del prestito. A darne l'annuncio e' la Lega Serie A tramite il proprio sito di riferimento.

Ore 16.49: tre operazioni di calciomercato in entrata oggi per il Perugia. "Perfezionato l'accordo con il Torino per l'acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30 giugno 2022 delle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre". Questa la prima nota del club umbro. A ruota il Perugia ha reso nota "l'acquisizione delle prestazioni del calciatore Andrea Ghion dal Sassuolo a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione e contro-opzione". Infine, dal Mantova arriva in prestito annuale, con diritto di opzione, Gianmaria Zanandrea, difensore, classe 1999.

Ore 16.24: Dragusin dalla Juventus alla Sampdoria a titolo temporaneo. Il rumeno va a Genova dunque, come riporta anche il sito della Lega Serie A.

MONTIEL CEDUTO AL SIENA

La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristóbal Montiel Rodríguez all'ACN Siena 1904. pic.twitter.com/0zQyAa0XJ9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 31, 2021

Ore 16.20: "L'Empoli ha raggiunto l'accordo con la Spal per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive di Federico Di Francesco". Lo ha reso noto lo stesso club toscano. Contestualmente l'Empoli ha ceduto alla Spal "a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Giovanni Crociata e Kevin Piscopo".

Ore 15.56: "Lo Spezia ha ceduto a titolo definitivo alla Fidelis Andria il centrocampista Alessandro Bordin". Lo rende noto lo stesso club ligure.

Come cambia l'assetto della Fiorentina

Ore 15.47: la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Mohamed Amine Ihattaren. Classe 2002, 19 anni compiuti lo scorso 12 febbraio, il nuovo giocatore bianconero e' un centrocampista che arriva dal PSV Eindhoven, squadra in cui ha militato finora anche nel settore giovanile. Per lui un contratto con scadenza 2025.

Ore 15.46: Due operazioni in uscita oggi per il Venezia. "E' stato definito il passaggio del difensore, classe 1997, Gian Filippo Felicioli all'Ascoli con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto in favore del club marchigiano". Questa la prima nota odierna del club veneto. "E' stato definito il passaggio dell'attaccante, classe 2001, Mirza Hasanbegovic all'ND Gorica con la formula del prestito annuale". Questa il secondo comunicato di oggi del Venezia.

Ore 15.45: "La Fiorentina ha ceduto, a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristobal Montiel Rodriguez al Siena". Lo ha reso noto la stessa società viola.

Ore 15.30: Amrabat potrebbe rimanere alla Fiorentina. Il Torino poteva essere la destinazione del centrocampista, ma le trattative tra viola e granata non sarebbero andate a buon fine.

Ore 15.05: l'Empoli hsa raggiunto un accordo con il Ferencvaros per l'arrivo di Dragoner, difensore ungherese classe 2004.

Ore 14.09: secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan ha raggiunto l'accordo con il Crotone per assicurarsi Junior Messias. Il trequartista brasiliano classe 1991 si sta sottoponendo in questo momento alle visite mediche alla clinica 'La Madonnina' di Milano. I rossoneri lo prenderanno sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni.