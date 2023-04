Calcio. Seconda: Popolare, sconfitta tremenda

Pisa 3 aprile 2023 – In Seconda Categoria, nel girone B la sconfitta della Popolare Cep una mazzata. La squadra di mister Fausto Guerrini è con un piede in Terza Categoria. Scontro diretto, partita giocata sul filo dell'equilibrio tra due squadre in cerca di punti vitali per continuare a sperare. Il Filicaia ha trovato la rete, la Popolare Cep no, malgrado alcune occasioni capitate nonostante il calo sul piano del gioco, rispetto alle ultime prestazioni. Ma la sterilità offensiva, la lacuna grossa di questa stagione, si è confermata. Non portare a casa un risultato contro una squadra alla portata, non segnare contro la peggior difesa del girone, è indicativo della situazione.

La matematica non condanna ancora i celeste azzurri, ma obiettivamente a questo punto servirebbe un’impresa che al momento appare praticamente impossibile dato che attualmente c’è anche la ‘forbice’ dalla quint’ultima. Ovviamente finché la matematica manterrà viva la speranza la squadra del Cep non lascerà niente di intentato, ma onestamente servirà un’impresa.

Diavoli Rossi Filicaia – Nuova Popolare Cep – 1 – 0 Diavoli Rossi Filicaia: Rossi, Bartolomei (Friz Diego), Buriani, Valiensi, Cavani (Pierotti), Friz Daniele, Vecchi, Giannotti,, Longhi, Mori (Lenzi), Pellegrinetti (Savoli). A disposizione Bertoncini, Grandini, Magnani, Contadini, Puppa. Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Ficini, Ghelarducci, Pagliai, Grassini (Arias Rodriguez), Lentini (Russo), Mulè (Bianco), Masoni, Bahiti, Giuffrida (Battelli), Novi (Cavicchi). A disposizione Botrini, De Paolis, Francione. All. Guerrini Marcatore: 72’ Valiensi

Fabrizio Impeduglia