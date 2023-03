Calcio. Seconda: derby Pappiana - Pontasserchio

Popolare Cep

Pisa 18 marzo 2023 – In Seconda Categoria si gioca la decima giornata del girone di ritorno. La Cella, al comando con quarantaquattro punti in ventidue gare, una in meno rispetto alle inseguitrici Mulazzo (quarantatre) e San Macario Oltreserchio (quaranta) ospita in casa al ‘Betti’ l’Atletico Carrara dei Marmi che di punti ne ha trenta. Un’occasione da non fallire per i ragazzi di mister Vuono a questo punto della stagione. Il San Prospero Navacchio è settimo e gioca sul campo del Ricortola, quarta forza del campionato con trentasette punti, squadra che ancora non ha abbandonato le ambizioni del salto di categoria. San Prospero che naviga a metà classifica come una mina vagante per tutti. In coda le pisane lottano per non retrocedere. Il Pontasserchio quintultimo con ventisette punti gioca il derby sangiulianese contro il Pappiana che di punti ne ha dodici: per il locali che giocano in casa è obbligatorio vincere per scorciare la forbice. Non solo per avvicinare il Pontasserchio ma anche il Ponte delle Origini quartultimo e soprattutto il Don Bosco Fossone terzultimo dopo averci perso domenica scorsa lo scontro diretto per 7 – 3. Il Ponte delle Origini se la vedrà al campo ‘Arno’ contro il Mulazzo secondo: e non sarà per niente facile affrontare questa gara per la coppia Barsanti – Morganti. Nel girone B la Popolare Cep gioca in trasferta sul durissimo campo del Corsagna.