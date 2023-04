Calcio: San Frediano espugna Torre del Lago

Pisa 11 aprile 2023 – Due vittorie, un pareggio e due sconfitta per le pisane: questo il resoconto delle squadre pisane di Prima Categoria. La prossima stagione, a rendere più interessante e stimolante la batteria delle pisane ci saranno anche due nobili decadute dalla Promozione: il Ponsacco e l’Atletico Etruria retrocessi, il primo direttamente, il secondo al play-out contro l’Atletico Piombino. La prima vittoria pisana è stata del San Frediano di mister Tocchini. La squadra rossoblù ha espugnato 0 – 2 il nuovo impianto ‘Ferracci’ di Torre del Lago, rovinando la festa della Torrelaghese padrona di casa, al ritorno in questa struttura dopo diverse stagioni, ben otto dall’ultima volta. Il San Frediano si conferma all'ottavo posto. Torrelaghese – San Frediano 0 - 2 Torrelaghese: Aperti, Carmazzi (Pacini), Parsini, Bonuccelli, Tancredi, Poletti, Grossi (Della Gatta), Comelli (Pezzini), Capo (Passaglia) Dalle Luche (Checchi) Marsili. A disposizione Tosoni, D’Onofrio, Bertolucci, Dati. All. Baldini San Frediano Calcio: Cateni; Guainai (Scafuri), Gemignani, Santerini, Tammaro, Spinelli, Fiori (Ferrante), Anzalone (Mancini), Marinai, Puliti (Ceschia), D’Amore (Vannozzi). A disposizione Nannipieri, Scardigli, Girolami, Falchi. All. Tocchini Marcatori: 49’ Puliti (rigore), 86’ D’Amore Pareggio per il Tirrenia di mister sul campo dell’Atletico Lucca. Atletico Lucca – Tirrenia 2 - 2 Atletico Lucca: Decanini, Sarti (Medori), Benedetti, Betti (Biagioni), Tocchini, Lucchesi (Bartoli), Secchi (Ndiaye), Petretti (Marzi), Berrettini, Tabarrani, Giuliani. A disposizione Agozzino, Posarelli, Marzi, Burgalassi. All. Merciadri Tirrenia: Fadda, Salvadori (Colombini), Termine (Cozzi), Betti, Prato (Ffroku), Giari, Morgana, Giambruni, Paduano, Anichini, Arrighi. A disposizione Bonarelli. All. Tortiello Marcatori: 15’ Giambruni, 35’ Berrettini, 60’ Paduano, 85’ Marzi La capolista Viareggio vince di misura allo Stadio Comunale di Via Tevere a calci contro la formazione di mister Pagano. Calci – Viareggio 0 - 1 Calci: Simoncini, Ulivieri, Cirillo, Giorgi, Pellegrini, Bartoli, Bufalini, Pitti, Campus, Vaglini, Prazzoni. A disposizione Bici, Colombani, Ricci, Fantacci, Rossi, Cara, Toni. All.: Pagano Viareggio Calcio: Carpita, Gemignani, Benedetti, Belluomini, Bertacca, Monopoli, Martinelli L., Minichino, Scaranna Marinai, Chicchiarelli. A disposizione Santini, Martinelli G., Cinquini D., Cinquini G., Sapienza, Vecoli, Pugliese, Lombardi, Palazzolo. All. Santini Marcatore: 38’ Chicchiarelli