Campionati Dilettanti Toscana: tutti i gironi di Promozione, Eccellenza e degli altri tornei

Firenze, 10 agosto 2024 – Il gran carrozzone del calcio dilettantistico regionale sta per rimettersi in moto. Il Comitato Toscana Figc-Lnd ha ufficializzato i gironi e le date d'inizio della stagione 2024/25 per il calcio dilettanti e il settore giovanile. Domenica 1 settembre si disputerà la prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e della Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria. Sfoglia qui sotto il pdf con tutti i gironi.

I campionati di Eccellenza e Promozione al via domenica 8 settembre; mentre la domenica successiva 15 settembre partiranno Prima e Seconda Categoria.

Nei campionati giovanili regionali subito in campo gli Juniores: sabato 7 settembre prima giornata del girone élite; sabato 14 al via gli altri gironi regionali. Nel weekend successivo, 21 e 22 settembre, inizieranno Allievi regionali, Allievi B e Giovanissimi regionali. Campionati di alto valore tecnico ed agonistico, con Lastrigiana negli Juniores e Affrico negli Allievi che giocheranno con lo scudetto cucito sulle maglie.

Cambia il regolamento per i giovani in quota nei campionati dilettanti di Eccellenza e Promozione. In questa stagione 2024/25 sarà obbligatorio schierare in campo, dal primo all'ultimo minuto di gioco, una sola quota (calciatore nato dal 1 gennaio 2005). La decisione è maturata a seguito delle direttive nazionali e di un sondaggio consultivo regionale fra le società. Nessun obbligo di schierare giovani in quota in Prima e Seconda categoria.

F. Que.