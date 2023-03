Calcio. Giovanile: Oltrera e Calci sugli scudi

Azione

Pisa 28 marzo 2023 – Continuano i verdetti nei campionati giovanili regionali e provinciali.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola perde in casa contro la Lastrigiana (0 – 1), mentre il Cenaia (2 – 1 al San Marco Avenza) è quintultimo sull’orlo della retrocessione. Già retrocesse Olmoponte, Porta Romana, Audace Legnaia e Bibbiena.

Juniores regionali. Il Pisa Ovest travolge 6 – 0 il Litorale Pisano nel derby. Già retrocesse Ponsacco e Litorale Pisano, in bilico altre tre pisane, il Forcoli, la Bellaria Cappuccini e l’Atletico Etruria. Il San Giuliano batte 4 – 2 il Don Bosco Fossone e conserva cinque punti di vantaggio sul Capezzano Pianore.

Juniores provinciali. Il Romaiano viaggia verso la vittoria finale col poker (4 – 0) sul Casciana Terme.

Allievi regionali Elite. Zambra sesto dopo la vittoria di misura sul Mazzola Valdarbia. Forcoli e Monteriggioni già retrocessi.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest cade 3 – 1 sul campo della capolista Oltrera. Il Calci batte l’Academy Livorno 1 – 0 ed occupa un bel sesto posto. Le Colline Pisane battono 3 – 0 il Venturina ma la retrocessione è ad un passo. Il San giuliano pareggia a reti bianche contro l’Aquila Sant’Anna. Quest’ultima retrocede insieme a San Marco Avenza e Camaiore.

Negli Allievi B lo Zambra è sconfitto dalla capolista Tau Altopascio e rimane penultimo, in piena zona retrocessione.

Allievi provinciali. Il Livorno 9 si fa superare in testa dall’Atletico Cascina a poche giornate dalla fine.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra perde in trasferta a Venturina (2 – 1) ma ha quattro punti di vantaggio per la salvezza. Già retrocesse Montignoso, Sangiovannese e Poggibonsese.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina già retrocesso (sei punti) perde 0 – 4 in casa contro il Grosseto. Scende anche il Montaione Gambassi. In bilico anche Forcoli e Bellaria Cappuccini. Il Calci pareggia a reti bianche sul campo della capolista Fucecchio. Il Pisa Ovest, gia retrocesso, perde 0 – 1 in casa contro la Pistoiese. E’ 2 – 2 tra Aquila Sant’Anna e San Giuliano

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano espugna Santacroce 0 – 3 ed ormai non ha più rivali.

Fabrizio Impeduglia