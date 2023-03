Calcio. Giovanile: Atletico Cascina retrocesso

Azione

Pisa 14 marzo 2023 – Altri verdetti nei campionati giovanili regionali e provinciali. L’Atletico Cascina è già matematicamente retrocesso nella categoria Giovanissimi. Una retrocessione annunciata con i soli sei punti conquistati fino a questo momento. Ma dalla Juniores perdono la categoria anche Ponsacco e Litorale Pisano.

Juniores regionali Elite. L’Urbino Taccola ferma sull’1 – 1 il Maliseti Seano e compie un’altra grande impresa di questa stagione prima di incontrare oggi l’Affrico. Il Cenaia è quintultimo nonostante il pareggio contro il Montelupo (2 – 2).

Juniores regionali. Il Pisa Ovest vince 0 – 3 a Ponsacco e lo condanna alla matematica retrocessione. Precipita nei provinciali dopo una sola stagione anche il Litorale Pisano battuto 1 – 3 dalla Cuoiopelli di mister Batistoni, paradossalmente proprio l’allenatore della promozione della scorsa stagione. In bilico altre due pisane, il Forcoli e la Bellaria Cappuccini. Il San Giuliano pareggia 1 – 1 contro il Prato 2000.

Juniores provinciali. Il Romaiano con il 3 – 1 alla Stella Rossa di Castelfranco è primo e concede qualche speranza solo ad Atletico Cascina e Sextum Bientina.

Allievi regionali Elite. Lo Zambra liquida 2 – 0 l’Atletico Lucca, mentre al già retrocesso Forcoli fa compagnia il Monteriggioni.

Allievi regionali. Il Pisa Ovest perde 1 – 0 sul campo del Grosseto Barbanella e resta settimo in classifica con trentuno punti. Il Calci travolge 3 – 0 l’Atletico Piombino ultimo e sale al sesto posto. Colline Pisane pressoché spacciate dopo la sconfitta contro la Portuale. Il San Giuliano travolge 5 – 0 il Margine Coperta.

Negli Allievi B lo Zambra perde di misura sul campo dello Zenith Prato (1 – 0) ed a sei partite dalla fine del campionato la retrocessione comincia a preoccupare.

Allievi provinciali. Il Livorno 9 guida in testa, seguito da Atletico Cascina e Romaiano. Nel girone di Lucca San Prospero Navacchio e Sextum Bientina sono fuori dai giochi.

Giovanissimi regionali Elite. Lo Zambra espugna Montignoso (2 – 3) Ottavo posto per i bianco-blu nonostante i quattro punti tolti in seguito alla sentenza sulla ‘combine’ col Turano Montignoso.

Giovanissimi regionali. L’Atletico Cascina perde 0 – 2 in casa contro il Follonica Gavorrano e retrocede con sei giornate di anticipo al termine di una stagione da dimenticare. Il Calci pareggia 1 – 1 sul campo del Santa Maria ma rimane al secondo posto. Bellaria Cappuccini e Forcoli Valdera tremano.

Giovanissimi provinciali. Il Romaiano con due rigori ribalta lo svantaggio e passa a San Frediano. Alle sue spalle il Perignano.