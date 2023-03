Basket: la Gea passa a Vaiano contro il Valbisenzio con una grande prova di squadra

Grosseto, 31 marzo 2023 - Con una grande prestazione di squadra la Gea Basketball Grosseto espugna il parquet del Centro Minibasket Valbisenzio (80-96 il finale) e s’avvicina al terzo posto, grazie alla sconfitta del Chiesina. I ragazzi di Marco Santolamazza, nonostante le numerose assenze, che hanno costretto il tecnico a mettere a referto solo nove giocatori, hanno fortemente voluto questo quinto successo esterno, il secondo consecutivo, che alimenta le speranze salvezza. Contro un avversario che ha cercato di rimanere in partita a suon di bombe (11 in tutto l’incontro), Furi e compagni hanno risposto con percentuali di tiro altissime, con una buona difesa, che alla lunga ha permesso di scavare un solco con gli avversari. La gara è iniziata con un primo tempo da record per i grossetani con 34 punti (17 firmati da un Giovanni Piccoli particolarmente ispirato), con i pratesi che sono comunque riusciti a limitare i danni, chiudendo a -10, che è diventato meno cinque all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la Gea ha ripreso nuovamente in mano la partita e è diventata inarrivabile per i locali, passando dal +12 del 30’ al +16 finale con il miglior bottino dell’anno, realizzato grazie al contributo di tutti e nove i ragazzi, con Piccioli top scorer a 31, seguito da Morgia a 24 e da Scurti a 15. Una prestazione super che può essere un trampolino di lancio per la super sfida con il Valdicornia in via Austria.