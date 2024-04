Arezzo, 6 aprile 2024 – Arriverà a Montevarchi la terza tappa di “Eroica Juniores”, appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni che prenderà il via tra pochi giorni in Francia. La corsa organizzata da Eroica Italia SSD, da giovedì 18 a domenica 21 aprile toccherà le province di Grosseto, Siena e Arezzo. Per la prima volta, l'Eroica Juniores passerà anche dalla provincia di Arezzo, nella città di Montevarchi, sabato 20 aprile, in piazza Varchi, l’unica tappa aretina di 110 km che da Siena arriverà nel centro storico. La Coppa delle Nazioni junior è la challange più importante del calendario mondiale di categoria. Ben 29 squadre provenienti da tutto il mondo: 18 team nazionali, 6 squadre di club stranieri, 1 club italiano e 4 rappresentative regionali.

“Un grande onore essere riusciti a portare l’Eroica Junior a Montevarchi – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - una prestigiosa gara internazionale, ma anche una vetrina che attirerà tanti appassionati della bicicletta e non solo. In questi anni, l’evento ha percorso le strade bianche della Toscana, sabato20 aprile, sarà l’occasione per far conoscere Montevarchi a giovani atleti proventi da tutto il mondo e non mancheranno sostenitori italiani e stranieri. Lo spettacolo di Eroica è speciale perché unisce sport e ambiente, ribadendo l’importanza della sostenibilità, del contatto con la natura e con le nostre terre. Avere quest’evento per la prima volta in provincia di Arezzo, nella nostra città, è un omaggio anche alla storia del ciclismo montevarchino, al presente e al futuro di giovani che mettono fatica e impegno nelle due ruote per uno sport che rimane tra i più amati nel nostro territorio. Per questo motivo, voglio ringraziare tutta l’organizzazione dell’Eroica, le nostre realtà sportive per il grande aiuto che stanno dando a titolo gratuito per la riuscita della manifestazione ed in particolare le aziende sponsor senza le quali non saremmo riusciti nell’intento di portare a Montevarchi una competizione di questo livello. In Italia e all’estero l’Eroica è un mito che rappresenta il recupero dei valori che non hanno tempo, è espressione di tradizione, cultura e passione di cui andare fieri perché affonda le radici in un grande sport come il ciclismo”

“L’evento esprime un grande valore territoriale – aggiunge il Presidente di Eroica Franco Rossi – perché in questa edizione, oltre a Grosseto e Siena, tocchiamo con Montevarchi anche la provincia di Arezzo. L’importanza sportiva è far parte di un mondiale a tappe under 17. Ad oggi registriamo il sold out, avendo avuto richieste per 38 nazionali, ma avendo potuto dare una risposta positiva solo a 29 squadre per un limite massimo di 176 atleti partecipanti. Un successo confermato, quindi, dai numeri per una competizione tra le più importanti al mondo”

“La gioventù più bella è quella che nel 2024 sceglie di fare grande fatica- conclude l’ideatore di Eroica Giancarlo Brocci -noi siamo qui a proporre la nostra unicità, con strade bianche salvaguardate, con l’idea di aver riportato la bici da strada fuori dall’asfalto. Eroica è un nome che quando si mette in strada, tutti vengono da tutto il mondo. In questa direzione e con questo spirito è andata la scelta di Eroica Juniores Coppa delle Nazioni, per la quale già dall’anno scorso, per la prima volta tenuta in Italia, abbiamo ricevuto molti complimenti per la più bella manifestazione annuale riservata a questa categoria”

Il programma della tappa montevarchina è stato presentato in Sala del Consiglio del Palazzo del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dal Presidente Franco Rossi e Giancarlo Brocci di Eroica Italia. Presenti anche i rappresentanti di GS Olimpia Valdarnese, Gs Aquila e Gs Avis che hanno collaborato all’organizzazione della corsa, nonché le aziende sponsor che hanno contribuito alla realizzazione: Antico Forno Canu, Bcc Banca del Valdarno, F.lli Nannicini, Hotel Valdarno, It.te.di, Nuovauto Spa, Wetech’s, Zucchetti Centro Sistemi. Il vincitore della tappa sarà premiato con il trofeo “Città di Montevarchi” su progetto dell’artista montevarchino Renzo Brandi. In piazza Varchi sarà allestito il “villaggio eroica” e saranno esposti i disegni delle scuole sul tema “Bellezza in bicicletta”, negozi e vetrine addobbate lungo via Roma, grazie all’impegno dei commercianti, mentre in Palazzo del Podestà, dopo la corsa, sarà presentato il libro dal titolo “L’Eroica- la cicloturistica sulle strade bianche del Chianti, nel cuore della Toscana”, alla presenza del Sindaco, della GS Aquila, Giancarlo Brocci e Franco Rossi.

Il Programma nel dettaglio di sabato 20 aprile 2024

ore 15:30 Via Roma: primo Passaggio della corsa

ore 15:45 Piazza Varchi: Premiazione del concorso di disegno “Bellezza in Bicicletta” dei ragazzi delle scuole degli Istituti scolastici comprensivi R. Magiotti, F. Mochi e F. Petrarca di Montevarchi

ore 16:40 Piazza Varchi: Arrivo della terza tappa “Eroica Juniores Nations Cup”

ore 17:00 Piazza Varchi: Cerimonia di Premiazione con consegna al vincitore della tappa del trofeo “Città di Montevarchi”

ore 17:30 Palazzo del Podestà: Presentazione del libro “l’Eroica- la cicloturistica sulle strade bianche del Chianti, nel cuore della Toscana”a cura di Aska edizioni