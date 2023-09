Arezzo-Lucchese, al via la prevendita dei biglietti

Arezzo, 26 settembre 2023 – Prenderà il via venerdì 29 settembre alle ore 14:00 la prevendita dei biglietti per Arezzo-Lucchese, gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024, in programma allo Stadio Comunale "Città di Arezzo" martedì 3 ottobre alle ore 14:00. In occasione di questa prima gara di coppa della stagione, saranno aperti al pubblico solamente il settore ospiti (riservato ai tifosi della Lucchese) e l'intera tribuna. Il costo sarà di € 10 a biglietto per ogni settore.

Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.

Point New Energy Gas e Luce

– dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

– sabato dalle 10:00 alle 13:00

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

– domenica dalle 8:30 alle 12:30

– chiuso il mercoledì

Vieri Dischi, Corso Italia 89

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani

– chiuso la domenica

Online sul sito Sport.Ticketone.it

– 24 h (L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie)

La biglietteria principale del "Città di Arezzo" aprirà invece alle ore 11:30 di martedì 3 settembre, giorno della partita.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web sport.ticketone e nei punti vendita ticketone.

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

INVALIDI 100%

Inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail [email protected]

Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre DOMENICA ORE 15.00. Le richieste pervenute oltre tale termine NON saranno prese in considerazione. Il numero di accrediti concesso è preordinato e a esaurimento.