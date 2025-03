“Aquila d’Oro - Città di Arezzo”, un festival dedicato ai valori dello sport

Arezzo, 27 marzo 2025 – Un festival dedicato ai valori dello sport. Il premio “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”, giunto alla quinta edizione e organizzato da Ginnastica Petrarca e Comune di Arezzo in collaborazione con il Coni, vivrà un’importante evoluzione del format con la tradizionale serata di gala alla presenza di sportivi locali e di campioni di spessore internazionale che sarà anticipata da un’intera giornata di eventi rivolti alle scuole e alla città. La volontà, infatti, è di dar vita a un ciclo di iniziative accomunate dalla volontà di far vivere momenti di incontro in cui raccontare e dare eco alle storie di eccellenza valoriale espresse dal mondo sportivo anche come veicolo di educazione, formazione e ispirazione per le giovani generazioni. Questo sviluppo è ben testimoniato già dalla ridenominazione dell’evento che, dal 2025, diventerà Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”. «L’“Aquila d’Oro - Città di Arezzo” - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - sta crescendo e sta evolvendo edizione dopo edizione con il duplice obiettivo di acquisire un respiro sempre più nazionale e di coinvolgere l’intera comunità locale, a partire dalle scuole. Tutto questo, sempre mantenendo l’unicità e l’elemento distintivo di un premio che non celebra tanto i risultati sportivi, ma le storie valoriali collegate allo sport».

Un’ulteriore e conseguente novità è rappresentata dal cambio della data: le prime quattro edizioni, infatti, sono sempre state inserite nel cartellone di eventi dell’estate aretina, mentre a partire dal 2025 verrà previsto lo slittamento nel periodo autunnale per poter così coinvolgere le scuole. La quinta edizione è in programma giovedì 16 ottobre e prenderà il via con un incontro mattutino con gli studenti alla presenza di testimonial dello sport per approfondire anche tematiche di stretta attualità quali bullismo, cyberbullismo, fenomeni di devianza sociale o dipendenze varie. Il cuore resterà poi la serata ospitata dal Teatro Petrarca che alternerà racconti di sport, spettacolo, intrattenimento e musica, con premiazioni di atleti, tecnici e società del territorio individuati come testimonial di valori. Ad arricchire l’evento sarà la presenza di campioni dello sport di varie discipline che riceveranno il premio “Aquila d’Oro - Il Valore nel Successo”, inoltre speciali riconoscimenti verranno assegnati a un giornalista sportivo e al miglior giovane atleta della regione a cura del Coni Toscana. «Il passaggio da “premio” a “festival dello sport” - aggiunge Federico Scapecchi, assessore allo sport del Comune di Arezzo, - conferisce ancora più prestigio per tante diverse motivazioni. Tra queste rientra, sicuramente, il trasferimento in una delle più belle location cittadine quali il Teatro Petrarca, ma anche il coinvolgimento delle scuole che concretizza realmente un impegno nell’educazione delle giovani generazioni ai valori dello sport. Stiamo lavorando per individuare i premiati dello sport locale e i grandi campioni dello sport nazionale, per una quinta edizione che già da ora si preannuncia imperdibile».