Alessandro Pantini, classe 2020, si è aggiudicato il Campionato Nazionale di Boxing EPS

Arezzo, 30 maggio 2024 – Si allunga il palmares dei campioni castiglionesi.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Alessandro Pantini che domenica a Roma si è aggiudicato la vittoria del Campionato Nazionale di Boxing EPS.

Dopo due round agguerritissimi i giudici hanno decretato la vittoria al giovane castiglionese per come aveva gestito l’incontro e per non essere mai stato sopraffatto dall’avversario.

Alessandro, oggi 23enne, ha iniziato la sua carriera sportiva a 14 anni quando ha seguito le orme di suo cugino Daniele frequentando prima una palestra castiglionese e seguendo le lezioni di boxe e poi andando ad Arezzo per specializzarsi ulteriormente nella disciplina sportiva.

Negli anni la passione per questa disciplina l’ha portato ad affrontare numerose sfide che lo hanno condotto ad affrontare competizioni di livello anche nazionale come, appunto, quella di domenica.

Il tempo del riposo è comunque ancora lontano, come afferma lo stesso Alessandro Pantini, perché “la prossima competizione è in programma l’8 giugno a Capolona”.