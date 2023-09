Al Teatro Verdi di Monte San Savino si svolgerà la prima edizione del Premio Augusto Frullani

Arezzo, 29 settembre 2023 – Sabato 30 settembre 2023 alle 21.30 nel Teatro Verdi di Monte San Savino si svolgerà la prima edizione del Premio Augusto Frullani, Premio dello Sport e degli Sportivi Savinesi.

La serata, organizzata dal Comune di Monte San Savino, è presentata da Maurizio Borgogni “Ceccarino” e Lucia Borri e sarà la celebrazione di atleti e squadre del territorio savinese che hanno raggiunto traguardi ed obiettivi importanti.

Ad aggiudicarsi questa prima edizione del Premio, intitolato al savinese Augusto Frullani, giocatore di Palla al Bracciale definito “il più forte del mondo”, saranno i ragazzi della Scuola Media Andrea Contucci che nel 1981 diventarono campioni d’Italia nella pallavolo ai Giochi della Gioventù., il calciatore Marcello Scali come unico savinese ad aver giocato in Seria A (esordio con la Spal nel 1963), Andrea Conti, medaglia di bronzo nel Taekwondo agli European Games di Cracovia del 2023 e la squadra femminile della Sansovino per la vittoria della Coppa Toscana nell’edizione della Coppa Italia Dilettanti 2022-2023.

La serata è ad ingresso gratuito.