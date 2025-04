Acf: Fracas segna una doppietta in due minuti, ma non basta. Un rigore al 90' permette al Chievo Women di pareggiare

Arezzo, 19 aprile 2025 – Per la 26° giornata di campionato, l'Arezzo è ospite del Chievo Women. Le amaranto cercano un successo, dopo aver mancato la vittoria nelle tre partite precedenti.

CHIEVO FEMMINILE – ACF AREZZO

Chievo Femminile: Capecchi, Micciarelli, Veritti, Tonelli, Ketis, Merli, Landa, Pizzolato, Begal, Picchi, Marengoni

A disposizione: Butte, Saggion, Filippo, Fernandez Betancou, Cavallin, Gattuso Masciantonio, Morena, Solinas

All. Fabio Ulderici

ACF Arezzo: Bartalini, Licco, Carcassi, Corazzi, Barsali (54' Martino), Zito, Prinzivalli (73' Taddei, 88' Lunghi), Lorieri, Blasoni (73' Bruni), Fortunati, Razzolini (54' Fracas)

A disposizione: Cardarelli, Orsenigo, Lunghi, Bruni, Santini, Taddei, Toomey, Fracas, Martino

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Fracas (56', 58'), Picchi (60'), Landa (90')

Angoli: 6-4

Ammonite: Zito (90')

Recupero: 1'- 5'

PRIMO TEMPO

5' La prima occasione è per il Chievo Women. Picchi si presenta da sola davanti a Bartalini e va il tiro. L'estremo difensore amaranto riesce a bloccare il pallone nel tuffo.

9’ Primo tiro per l’Arezzo. Dopo una serie di rimpalli nei pressi dell’area del Chievo, la palla torna a Corazzi. La numero 8 passa a Blasoni che tenta il tiro dalla distanza. Capecchi blocca.

12’ Il Chievo si fa pericoloso con Merli. La giocatrice delle padrone di casa sembra poter arrivare da sola in un 1vs1 con Bartalini. Prinzivalli recupera e riesce a ostacolare l’avversaria e manda in angolo. Dagli sviluppi del corner, il Chievo si fa pericoloso Marengoni che tira dal limite dell’area.

15’ Occasione Arezzo. Dopo una deviazione della difesa di casa, il pallone arriva a Carcassi che si trova all’altezza del dischetto di rigore. L’attaccante amaranto va al tiro, ma il Chievo si chiude in calcio d’angolo.

31’ L’Arezzo si fa vedere nuovamente. Dalla destra, Barsali mette una palla in area, che viene però intercettata dal Chievo. Fortunati riesce a recuperare il pallone al volo e appoggiarlo a Carcassi. L’attaccante va al tiro. La difesa di casa devia in corner.

33’ Brivido per l’Arezzo. Picchi entra in area e con un passaggio rasoterra cerca Landa. Brava Fortunati a disturbare la calciatrice del Chievo che non riesce a toccare il pallone.

34’ Ancora Chievo. Landa va al cross che diventa quasi un tiro. Bartalini prova ad arrivarci in uscita, ma non sfiora il pallone. Prinzivalli recupera il pallone e dà inizio ad una nuova azione offensiva delle amaranto.

43’ Per l’Arezzo ci prova Razzolini. Il capitano amaranto vede uno spiraglio dalla distanza e va alla conclusione. Tiro di poco sopra la traversa.

45’ Il Chievo ha un’occasione a fine di primo tempo. Una delle calciatrici di casa va al tiro dal limite. Bartalini para in due tempi.

SECONDO TEMPO

45’ Il secondo tempo si apre con un’occasione ghiotta per l’Arezzo. Lorieri mette pressione alla difesa del Chievo e recupera un pallone nell’area delle padrone di casa. Appoggia la palla a Carcassi, ma Capecchi riesce a togliere la palla dallo specchio della porta.

46’ Ancora Arezzo. Razzolini mette una palla rasoterra verso il centro dell’area. Non ci arriva nessuno e la sfera di gioco sfila sul fondo del campo.

52’ Occasione per il Chievo. Da un calcio di punizione, la palla arriva in area ed è buona per la testa di Picchi. La giocatrice ci arriva di testa. Il pallone va fuori di poco.

56’ GOL AREZZO. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Licco. La numero 6 appoggia a Fortunati che va al tiro. La palla arriva addosso a Capecchi e carambola tra i piedi di Fracas che segna al volo.

58’ GOL AREZZO. Raddoppio amaranto. Fracas sigla la doppietta personale di testa grazie a un cross di Carcassi.

60’ Gol Chievo. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa dell’Arezzo pasticcia e Picchi riesce a battere Bartalini.

62’ Le padrone di casa cercano il pareggio. Landa delle padrone di casa si avvicina all’area dell’Arezzo in solitaria e va al tiro. Bartalini alza sopra la traversa.

65' L'Arezzo si fa vedere ancora. Carcassi riceve il pallone da Fracas e avanza in corsa verso l'area del Chievo. Inizialmente viene ostacolata da Pizzolato, ma la numero 7 riesce a liberarsi e ad andare al tiro. Il tentativo in porta è però debole e Capecchi para.

67' Ancora Arezzo, ancora Fracas. L'attaccante riceve il pallone da Fortunati che rimette in campo la palla da una rimessa laterale. Dal limite dell'area, la numero 71 va al tiro e sembra poter impensierire Capecchi, ma l'estremo difensore ci arriva.

71' Il Chievo si fa vedere nuovamente dalle parti di Bartalini. Cavallin mette una palla dentro. L'estremo difensore amaranto è bravo a togliere il pallone dallo specchio della porta.

76' Fracas ha l'occasione per la tripletta. È in una buona posizione per sfruttare di testa una palla alta. Capecchi riesce a bloccare tra i guantoni.

85' Il Chievo va nuovamente vicino al pareggio. Da un calcio d'angolo, la palla arriva alla testa di Veritti. Palla alta sopra la traversa.

90' Le padrone di casa vanno ancora alla ricerca del gol del 2-2. Il risultato viene salvato sulla linea da Lunghi.

90+1' Fallo di Corazzi in area di rigore. Il Chievo va dal disco. Il rigore viene calciato da Langa che trova il pari.

90+4' Brivido per l'Arezzo. Il Chievo può sfruttare un calcio di punizione battuto da Landa. È buono per la testa di Veritti, ma finisce fuori.