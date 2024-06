Accesso alla serie A2 Femminile, prova per il TC Castiglionese

Arezzo, 22 giugno 2024 – Domenica 23 giugno dalle ore 10:00 al Centro Sportivo Alfeo Tanganelli inizieranno i playoff per l'accesso alla serie A2 Femminile che vedrà il TC Castiglionese affrontare in casa in uno spareggio secco la fortissima squadra di Padova in una partita che promette spettacolo e adrenalina.

La squadra vincente accederà al secondo, e decisivo, turno dei playoff contro il Circolo Tennis San Giorgio Del Sannio nella formula andata e ritorno (30 Giugno e 7 Luglio).

Per un piccolo circolo come il Tennis Club Castiglionese e per una città come Castiglion Fiorentino sarà un onore ospitare un evento di interesse nazionale e siamo sicuri che sia il circolo che l'amministrazione comunale e tutta la comunità castiglionese si faranno trovare pronti e presenti in massa a sostenere le ragazze.

Un grande gruppo che da alcuni anni ci sta regalando soddisfazioni (e promozioni) a raffica.

Giulia Crescenzi, Iva Primorac, Tiphanie Lemaitre, Agnese Gentili, Lavinia Mancini e Irene Milighetti sono le 6 fantastiche DONNE che si apprestano a rappresentare una città intera alla ricerca della serie A2 ! Le nostre atlete non sono mai state sole perché Nicola Valenti e Massimiliano Lombardi come capitani in campo, Leonardo Grifoni e Valerio Milighetti come dirigenti accompagnatori, le hanno seguite per tutto il percorso in questi anni e anche il Consiglio Direttivo e tutti i soci hanno fatto sempre sentire passione e calore attorno alla squadra. Pesaro, Verona e Bari sono le trasferte che hanno sempre visto tante persone al seguito.