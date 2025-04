Arezzo, 3 aprile 2025 – I Campionati italiani Senior e Junior di Taekwondo al palasport Mario d’Agata

Presentati dall’assessore Federico Scapecchi i Campionati italiani Senior (categorie olimpiche) e Junior, organizzati dalla Federazione italiana Taekwondo - Comitato regionale Toscana.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di quest’arte marziale al palasport Mario d’Agata venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile, con 583 cinture nere iscritte, 271 senior e 372 Junior, provenienti da 183 società di tutta Italia con i loro accompagnatori.

“Numeri che parlano da soli – dichiara l’assessore Federico Scapecchi – che raccontano di un grande impegno organizzativo e di un record raggiunto. Ci fa molto piacere ospitare questo banco di prova importante anche in chiave internazionale, che porta ad Arezzo i migliori interpreti di questa disciplina e regala alla città l’ennesimo positivo connubio tra sport e presenza turistica. Il Taekwondo ha oramai eletto Arezzo come sua sede privilegiata anche grazie ai contributi diretti e indiretti che abbiamo erogato a questa disciplina in crescita costante”.

Domenico Marzocca presidente del comitato regionale e Gennaro Patrone commissario nazionale della Federazione italiana Taekwondo: “il Taekwondo è tutto molto elettronico, definito e non lascia dunque adito a dubbi o interpretazioni. I vincitori delle gare aretine supereranno innanzitutto un test fondamentale in vista dei Campionati mondiali Senior programmati a ottobre in Cina e inizieranno il percorso di rating scandito dai raduni della nazionale in vista delle olimpiadi del 2028”.

Sono intervenuti Alberto Melis delegato provinciale CONI e Mario Fruganti presidente del Panathlon club Arezzo a sottolineare i valori di lealtà insiti in questa disciplina. E a tale proposito, il club aretino del Panathlon consegnerà alcuni riconoscimenti agli atleti che si distingueranno per fair play.