Torna Vivicittà, la corsa organizzata dall’Uisp

Arezzo, 5 aprile 2025 – Ultimi preparativi e poi sarà “Italia, pronti…via!”: domenica 6 aprile alle ore 9.30 scatteranno simultaneamente 39 città, da Bolzano a Palermo, con lo start in diretta su Radio 1 Rai. Sabato 5 aprile si svolgerà un prologo della corsa nella Casa circondariale Verziano di Brescia. Vivicittà, la corsa organizzata dall’Uisp da oltre quarant’anni, è sinonimo di sport sociale e per tutti. Ma anche di sano agonismo, per chi vuole gareggiare: come tradizione ogni anno anche atleti di spicco partecipano alla gara per aggiudicarsi la vittoria di “tappa” e scalare la classifica unica nazionale, realizzata attraverso le compensazioni tra i percorsi di 10 chilometri. Presentiamo alcuni dei migliori atleti in gara, città per città.

Ad Aosta, parteciperà Catherine Bertone, classe 1972, ex azzurra di maratona con una partecipazione olimpica a Rio de Janeiro e capace di stabilire la migliore prestazione mondiale W45 sulla distanza di maratona nel 2017 (2:28.34). In campo maschile, invece, i favoriti della vigilia sono Mikael Mongiovetto, vincitore dell'edizione 2024 e sesto nella classifica compensata nazionale, e Lorenzo Brunier, giovane mezzofondista passato alle distanze più lunghe che si presenta con un personal best sui 10 chilometri di 29:01.

A Bari, fari puntati sul marocchino Abdessamad El Yaagoubi, vincitore dell'edizione barese del 2024 che si presenta con un personal best sui 10 km di 30:17. In campo femminile, invece sarà in gara la portacolori del CS Esercito Veronica Inglese, tre volte campionessa italiana, olimpica ai Giochi di Rio 2016 sulla distanza dei 10.000 metri, terza classificata a Bari nel 2023.

A Reggio Emilia due atlete su tutte spiccano nella lista degli iscritti: si tratta di Gloria Venturelli, terza assoluta lo scorso anno a Vivicittà nazionale e Barbara Bressi, quarta nella categoria W35 alla Maratona di Berlino 2024 chiusa in 2:35.25.

A Latina, nella gara maschile torna Gabriele Carraroli, vincitore nel 2024, così come nella gara femminile torna Carla Cocco, la vincitrice dell'edizione dello scorso anno a Latina e seconda nella compensata.

A Pescara tenterà il bis Lorella Buzzelli, vincitrice dell'edizione 2024, come proverà a fare anche Silvia Nasso a Civitavecchia.

Vivicittà 2025 si svolge in collaborazione con la Fidal-Federazione Italiana di atletica leggera e gode dei patrocini di: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Ministero della Giustizia, Ministro per lo sport e i giovani

I partner della manifestazione sono Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo, Consorzio Italia Ortofrutta e Consorzio Corepla. I media partner sin dalla prima edizione si confermano Radio 1 Rai e Corriere dello Sport.

DOVE SI CORRE VIVICITTA' 2025 (domenica 6 aprile)

Vivicittà competitiva 10 km

Ancona, Arezzo, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia (RM), Enna, Ferrara, La Spezia, Latina, Livorno, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Salice Terme (PV), Spinetoli (AP), Sassari, Siena, Torri di Quartesolo (VI)

Vivicittà ludico motoria

Aci Sant'Antonio (CT), Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bolzano, Bra (CN), Cagliari, Catanzaro, Cesena, Civitavecchia (RM), Enna, Ferrara, Firenze, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Moio Alcantara (ME), Parma, Piacenza, Picerno, Pescara, Polcenigo (PN), Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Rivoli (TO), Russi (RA), Salice Terme (PV), San Vito Lo Capo (TP), Sassari, Siena, Spinetoli (AP), Torino, Torri di Quartesolo (VI)

Nel corso dei mesi di aprile e maggio si terranno diverse iniziative presso istituti penitenziari italiani. Il 2 aprile si è corso a Ragusa (CC Ragusa), il 5 aprile si correrà a Brescia (CR Verziano) e il 7 aprile a Catania (IPM Bicocca). Il 9 aprile sarà la volta di Reggio Emilia (CC Reggio Emilia), poi il 12 aprile a Firenze (Casa Circondariale di Sollicciano) e il 3 maggio a Voghera (PV) (CC Voghera). Il 10 maggio si svolgerà un'iniziativa a Enna (CC Luigi Bodenza), il 15 maggio a Ferrara (Casa Circondariale Costantino Satta) e un evento a Brissogne (AO) (CC Aosta Brissogne) in data da definirsi nel mese di maggio, così come a Sassari (Struttura Carceraria di Nuchis). Altre date da definire riguardano gli eventi a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (CC Vittorio Madia), Genova (CC Marassi), Cagliari (IP Minorile Cagliari Quartucciu) e Alessandria (CR San Michele), oltre agli appuntamenti all'IP Minorile Sandro Paternostro di Catanzaro, alla Casa di reclusione “Giuseppe Barraco” di Trapani, alla Casa Circondariale Villa Fastiggi di Pesaro e alla Casa Circondariale di Cremona.