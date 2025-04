Arezzo, 30 aprile 2025 – Tutto pronto per la prima edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads

Tutto pronto per la prima edizione di ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads, manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e riservata a bici gravel e MTB. Il grande appuntamento è in programma domenica 4 maggio ad Anghiari, uno dei Borghi belli d’Italia, situato in provincia di Arezzo, già conosciuto da tanti ciclisti per L’Intrepida.

L’attesa sta finalmente per finire ed Asprevie si annuncia come una straordinaria avventura nel cuore dell’Appennino, immersi nei boschi e nei borghi secolari della Valtiberina. Ogni pedalata sarà una scoperta di luoghi mozzafiato, partendo da Anghiari, sede di partenza e di arrivo della pedalata. I percorsi saranno due, entrambi caratterizzati da splendidi paesaggi e strade impegnative. Ci saranno ristori e tratti cronometrati. Le iscrizioni sono ancora aperte, divertimento assicurato!

Percorsi e tratti cronometrati

Due i percorsi: il “Percorso Medio” di 78 km con dislivello in salita di 1500 mt+ e il “Percorso Lungo” di 120 km con dislivello in salita di 2600 mt+. Ogni partecipante può scegliere il tracciato più adatto alle proprie caratteristiche al momento dell’iscrizione. Gli iscritti al percorso LUNGO che transiteranno al km 70 (presso il “Castello di Sorci”) oltre le 13:30 saranno deviati sul medio.

Divertimento, ma anche voglia di mettersi alla prova anche sotto il profilo agonistico sulle Asprevie più significative perché chi pedalerà sul percorso lungo potrà cimentarsi su tre salite cronometrate e spingere al massimo per dimostrarsi il migliore (o la migliore) sul tratto relativo. Chi farà segnare il riscontro cronometrico più basso (tramite piattaforme a larga diffusione, tipo ad esempio Strava) si aggiudicherà la relativa maglia realizzata in collaborazione con Pissei. Ecco il dettaglio:

Maglia GIGLIO BLU per i migliori (uomini e donne) sulla salita di FELCINO REVERSE (2370 metri al 10,2% di pendenza)

Maglia GIGLIO ORO per i migliori (uomini e donne) sulla salita delle QUATTRO VIE (3400 metri al 9% di pendenza)

Maglia GIGLIO ROSSO per i migliori (uomini e donne) sulla salita della FOSSA (660 metri al 10,1% di pendenza)

Bici ammesse, ristori, pacchi gara e partenza

La partecipazione potrà avvenire con biciclette gravel e MTB, anche a pedalata assistita (E-Bike) nel “Percorso Medio”, purché in regola con il Codice della Strada. Vista la presenza di tratti sterrati, anche sconnessi, si consiglia vivamente l’utilizzo di bici con coperture di sezione non inferiore a 30 mm. Saranno 4 i ristori presenti sul “Percorso Lungo”. Invece il “Percorso Medio” prevede 2 ristori. Numeri e pacchi pedalata saranno distribuiti sabato 3 maggio dalle 9:30 alle 19:00 giornata e domenica 4 prima della partenza unica, prevista alle ore 8:00 dal piazzale del Palazzetto dello Sport di Anghiari, in via Fausto Coppi, nei pressi della località La Stazione.

Vi aspettiamo domenica ad Anghiari ASPREVIE è un’esperienza unica, da vivere pedalando su strade sterrate, scoprendo luoghi in cui natura e cultura, passato e futuro si fondono ogni giorno in paesaggi, borghi e volti. Mettendosi alla prova, superando i propri limiti, immergendosi nella storia della Valtiberina, terra di confine, terra di acqua e di pietra, intrisa di genio e sudore. Una terra che provoca, sfida, affascina e accoglie, una terra di ciclismo!

“Il conto alla rovescia sta per terminare – ha sottolineato Fabrizio Graziotti, presidente del Gs Fratres Dynamis Bike – e siamo pronti per gustarci assieme a tutti i partecipanti la prima edizione. Abbiamo curato nel migliore dei modi ogni dettaglio, per ciò che concerne percorsi, pacchi gara, ristori, accoglienza, quindi ringrazio di cuore tutto il gruppo per il lavoro svolto e per quello che svolgerà nel fine settimana. Vi aspettiamo domenica, con tanta voglia di divertirvi pedalando sulle nostre ASPREVIE”.

Tutte le info nel sito

Ulteriori informazioni, regolamento, percorsi (con relative tracce GPX) e MODULO ISCRIZIONI su www.asprevie.it