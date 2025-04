Arezzo, 28 aprile 2025 – Pancar, Zanchi e Fontanesi i vincitori, complimenti al Moto Club Brilli Peri Sole, pubblico e spettacolo illuminano il “Prestige” di motocross a Montevarchi Fantastica prestazione della 15enne montevarchina Carlotta Panchetti Il venticinquenne sloveno Jan Pancar (KTM) nella MX1, il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi (Honda) nella MX2 e la trentunenne parmense Kiara Fontanesi (GasGas) nella cat. Femminile, sono i vincitori della terza prova del Campionato italiano Prestige di motocross, disputata a Montevarchi, al Miravalle Circuit, dove lo spettacolo di altissimo livello non è mancato e neanche la cornice di pubblico, adeguata ad un tricolore assoluto. Un ulteriore balzo in avanti, dunque, per il nuovo Miravalle Circuit e per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi, che si rispecchia nelle parole del Presidente, Simone Vanzi: “Miravalle sta crescendo a ritmi esponenziali, il gruppo si sta ampliando e rafforzando, la gente risponde, anche in questo fine settimana ci hanno raggiunto tantissimi sportivi, mossi anzitutto dal piacere di stare in compagnia”. Tutte le gare hanno proposto emozioni a ripetizione, anche quelle che hanno avuto un chiaro dominatore. Facciamo riferimento alla MX2, in cui il giovanissimo pilota ufficiale Honda, Zanchi, ha messo a segno una netta doppietta, sul compagno di team Valerio Lata. Brillante la prova del rientrante Brian Hsu (Honda), taiwanese di nascita con passaporto tedesco, mentre il pilota ufficiale Ducati, Alessandro Lupino, è stato rallentato da problemi tecnici e da una forma virale. Stesso riferimento alla Femminile, in cui la sei volte iridata Fontanesi si è largamente imposta in entrambe le manche ma ha dovuto sempre confrontarsi con due avversarie irriducibili come l’olandese Danee Gelissen (Yamaha) e l’altra italiana Giorgia Montini (Honda). Ma in questa categoria è brillata la stella di Carlotta Panchetti, non ancora quindicenne, di Montevarchi, unica portacolori del Brilli Peri in pista, che, in sella ad una TM del Team Jump, si è classificata 22.a assoluta e 5.a della Under 17, stessa posizione che occupa in campionato. “È stata una bellissima giornata – ha detto Carlotta –, la pista è stata preparata molto bene, peccato per un contatto con un’avversaria al primo giro di gara 2, che mi ha fatto perdere molto tempo, altrimenti la posizione avrebbe potuto essere anche migliore”. E domani, Carlotta? “Domani si va a scuola, ad Arezzo, dove frequento il primo anno dell’Istituto di Ragioneria sportiva”. Veramente straordinaria invece per spettacolarità e incertezza la MX1: la doppietta messa a segno da Pancar non descrive fedelmente la serie di colpi di scena che ha caratterizzato entrambe le manche. Meritano la citazione almeno altri tre piloti, e cioè il marchigiano Ivo Monticelli (Kawasaki), lo svedese Isak Gifting (Yamaha), al rientro dopo un infortunio che ne aveva messa in forse la presenza, e il toscano Nicholas Lapucci (Kawasaki), bloccato in gara 2 dal salto della catena, altrimenti in piena corsa per il podio. Alle premiazioni ha partecipato il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che ha manifestato il compiacimento dell’Amministrazione Comunale per il livello organizzativo dell’evento. Espliciti riconoscimenti al lavoro svolto dal Presidente Vanzi e dai suoi collaboratori per preparare l’impianto sono stati espressi, tra gli altri, dall’ex-campione del mondo Chicco Chiodi (“i ragazzi vanno in pista a gas spalancato, vuol dire che si sentono sicuri”), da Pancar (“la pista è molto bella, entusiasma correre davanti a tanto pubblico”) e da Zanchi, che ha detto: “è bello vincere davanti al proprio pubblico, ringrazio il Presidente Vanzi che sta riportando Montevarchi al posto che gli spetta”. La manifestazione ha osservato il minuto di raccoglimento, disposto dal CONI e da Federmoto, in ricordo di Papa Francesco; è stata inoltre idealmente intitolata al giovane pilota calabrese Giuseppe Tropepe, protagonista del campionato, seriamente infortunatosi in allenamento nei giorni scorsi e tuttora ricoverato in ospedale. Dopo le gare di Montevarchi, le classifiche del Prestige sono guidate, rispettivamente, da Pancar, su Monticelli e Gifting, nella MX1; da Zanchi, su Lata e Hsu nella MX2, e da Fontanesi, su Gelissen e Montini, nella cat. Femminile.