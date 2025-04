ARezzo, 27 aprile 2025 – Club Arezzo sconfitta indolore a Massa Carrara

Con la promozione già acquisita i Botoli cedono lottando per 0-3 alla formazione di Massa.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Nataletti e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che trovano subito delle buone giocate, set giocato in sostanziale parità, i padroni di casa trovano l’allungo decisivo sul finale e chiudono per 25-22

Secondo parziale, ancora in equilibrio, ottimi gli ingressi di Amatucci, solido in difesa e l’esordio dei giovani Baun e Biribicchi classe 2009 autori di una ottima prova. Come nel primo set i padroni di casa sono piu efficaci sul finale e vincono per 25-21.

Terzo parziale dove i padroni di casa prendono piu campo trovando subito un allungo di 5 punti, coach Michele Morelli, in sostituzione del fratello Mirko, fa esordire in categoria i giovanissimi Guiducci e Morelli entrambi classe 2011, giovani talentuosi prodotti del nutrito vivaio aretino. I padroni di casa non indugiano e chiudono il match con un netto 25-18.

Buona prova per gli aretini che lottano per due set per poi mollare comprensibilmente la presa sul finale, sconfitta indolore che nulla toglie alla grande cavalcata culminata con la promozione in B per i Botoli.

Queste le parole del Coach aretino Michele Morelli a fine gara:

“Nell’ultima gara della stagione hanno esordito in Serie C altri 4 ragazzi del nostro splendido vivaio, ben figurando in campo: complimenti ai 2009 Mirko Baun, Francesco Biribicchi ed ai 2011 Guiducci Giulio e Nicholas Morelli. In questa stagione in totale ben dieci ragazzi del 2009/10/11 hanno esordito nella serie C che ha vinto il campionato: per il Club Arezzo il settore giovanile è linfa vitale, ed i risultati parlano da soli sia nei campionati disputati, che nelle selezioni provinciali e regionali.

A nove dalla fondazione di questa società, il Club Arezzo è diventato il punto di riferimento per i giovani pallavolisti che vogliono crescere, ed il nostro dovere ed obiettivo è quello di fare sempre qualcosa di meglio ed in più.

La città di Arezzo rivedrà al Maccagnolo la pallavolo nazionale maschile, che ad Arezzo non si vedeva da più di vent’anni: vogliamo farlo in modo serio e sostenibile, costruendo una squadra che possa dare tante e grandi soddisfazioni a tutti i tifosi aretini; per fare questo auspichiamo e confidiamo che le forze economiche della città sostengano la nostra attività sportiva, perché sarebbe un vero peccato non poter mettere ogni anno un mattoncino in più nel percorso del Club Arezzo, che mira a riportare in alto il nome della nostra città”.