Drusilla Foer "nonna cattivissima" nel film 'Sempre più bello' su Netflix

Firenze, 4 aprile 2022 - Drusilla Foer "nonna cattivissima" è ai primi posti di Netlfix con il film 'Sempre più bello', terzo capitolo della trilogia dramedy con protagonista Marta (Ludovica Francesconi), ragazza con la fibrosi cistica che cerca di capire se l’amore con Gabriele (Giancarlo Commare) può funzionare o no.

Dopo 'Sul Più Bello' (2020) e 'Ancora Più Bello' (2021), il film 'Sempre più bello', uscito al cinema per tre giorni a fine gennaio, è da poco disponibile sulla piattaforma Netflix ed è tra i più visti. "Felice di essere nelle prime posizioni su Netflix col film 'Sempre più bello'. Evviva la Eagle Pictures e i miei ragazzi!" scrive Drusilla Foer sui social.

Nella pellicola, l'alter ego dell'attore fiorentino Gianluca Gori (classe 1967), è una new entry del cast con un ruolo per niente rassicurante: è la terribile nonna di Marta, che appare la prima volta in penombra, quasi come la regina Grimilde in 'Biancaneve e i sette nani' della Disney. "È una figura che aleggia durante tutto il film: una nonna anaffettiva, difficoltosa, inaridita dalla propria vita" ha spiegato Drusilla alla Festa del Cinema 2021, in occasione del lancio del film. E ha aggiunto: "Il regista l’ha fatta arrivare piano, piano, come uno spettro dalla penombra, per poi rivelare la sua natura, la sua emotività, i motivi del suo dolore. È un piccolo cameo giocato in poche scene che mi è piaciuto molto fare".

Non è la prima volta che la nobildonna toscana sbarca al cinema: l'esordio sul grande schermo è nel film di Ferzan Ozpetek 'Magnifica presenza' del 2012, poi ha recitato in 'Riccardo va all'inferno' del 2017. Ma in entrambi i casi la parte era recitata come Gianluca Gori, mentre in 'Sempre più bello' recita come Drusilla Foer. E nelle vesti di Drusilla, dopo lo straordinario successo sul palco dell'Ariston durante il festival di Sanremo 2022, co-condurrà - insieme al fiorentino Carlo Conti - la prossima edizione dei David di Donatello in programma il 3 maggio su Raiuno.