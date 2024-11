Sei imprenditori a dialogo con Vergassola. Coinvolte anche le scuole superiori locali

Quest’anno il progetto Boost ha previsto anche una collaborazione con le scuole superiori spezzine, sia attraverso attività formative con esperti all’interno degli istituti sia con un incontro al Teatro Civico dal titolo ’Sorridi al tuo futuro. Opportunità e carriere’’, organizzato in collaborazione con Confindustria La Spezia e che si è tenuto il 26 novembre alle 11 dal titolo Sorridi al tuo futuro. Sei imprenditori locali, in dialogo con Dario Vergassola, hanno incontrato gli studenti per raccontare le loro esperienze e le opportunità offerte dal territorio. "Attraverso il progetto Boost – commenta il presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradiino – la nostra Fondazione continua ogni anno a investire sulle nuove generazioni, valorizzando i giovani talenti e accompagnandoli nella costruzione del loro futuro"