Secondo T60 alla firma del Gabbiano

Si chiude in bellezza l’anno 2024 per Baglietto, che ha visto proprio recentemente le celebrazioni del suo 170esimo anniversario: è infatti di questi ultimi giorni la firma del secondo esemplare di T60, il top di gamma della casa del Gabbiano. Firmata Francesco Paszkowski Design, che con Margherita Casprini curerà anche gli interni, l’acquisizione della commessa è stata realizzata grazie alla fattiva collaborazione con il broker Manuele Thiella di Royal Yacht International, la terza in dodici mesi, che ha agito in rappresentanza dell’armatore e che, con il suo team, seguirà anche l’intero percorso costruttivo. Al contempo, il cantiere ha avviato la costruzione in speculazione anche del terzo scafo della linea, disponibile alla vendita con consegna nei primi mesi del 2028. "Non potevamo pensare a una chiusura d’anno migliore – commenta Fabio Ermetto, cco di Baglietto – Il 2024 è stato davvero un anno importante e che non dimenticheremo. I festeggiamenti del 170° anniversario ci hanno ricordato che la nostra storia è fatta di grandi successi ottenuti sempre con impegno, umiltà e lungimiranza. Ieri come oggi. La vendita di questo scafo, il più alto nella nostra gamma, proprio a chiusura di un anno tanto speciale, ci rende ancor più orgogliosi perché questo yacht, forse ancor più degli altri, è esattamente la sintesi della nostra essenza: un’imbarcazione contemporanea e che guarda al futuro".