L’arte, un mattoncino dopo l’altro ’I Love Lego’ incanta la Fondazione

Quando nel 1949 il danese Ole Kirk Christiansen inventò il primo mattoncino in legno probabilmente non pensò che quel sistema di costruzioni potesse diventare un fenomeno mondiale. Nel 1958 furono realizzati i primi mattoncini in materiale plastico, gli stessi che tutt’oggi formano la base costruttiva del sistema Lego. Nel corso degli anni le possibilità di realizzare costruzioni sempre più complesse aumentarono, così come aumentarono gli appassionati di Lego, e molti artisti internazionali si sono cimentati in forme fantasiose e complesse di città, animali, velivoli e auto. La tradizione danese arriva anche alla Spezia con “I Love Lego”, un’entusiasmante esperienza nel mondo dei mattoncini Lego, inaugurata lo scorso 7 dicembre negli spazi al pianoterra della Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36. L’iniziativa è prodotta da Noorm e a cura di Marco Condotti. Un’esposizione creativa dove poter ammirare due straordinarie opere costituite da centinaia di migliaia di pezzi: la Metropoli, un’ampia composizione con grattacieli, parchi e palazzi che riproduce la vita moderna e urbana, e la Città Medievale, un suggestivo scenario con torri, castelli e cavalieri, che riporta indietro nel tempo. Ognuno di questi diorami è stato progettato e costruito per l’occasione da un gruppo di collezionisti che da oltre dieci anni intrattiene e stupisce attraverso opere realizzate interamente ed esclusivamente con le costruzioni Lego. “I Love Lego” comprende anche una serie di opere realizzate da Stefano Bolcato – artista pop che vive e lavora a Roma e che ha esposto in importanti sedi come la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma e il Museo della Permanente di Milano – tratte da Lego Life (Museo della Permanente, Milano, 2024). “I Love Lego” resterà visitabile, a ingresso libero, fino a domenica 19 gennaio 2025. Maggiori informazioni su: www.fondazionecarispezia.it.