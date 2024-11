Orientati e pronti alle sfide. Corsi gratuiti con ’Boost’

È ripartito, per il terzo anno consecutivo, ’Boost - Orientamento, abilità, competenze’, il progetto promosso da Fondazione Carispezia per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro e ad acquisire conoscenze trasversali utili in diversi contesti, sia scolastici che lavorativi. In programma un ricco calendario di corsi gratuiti dedicati agli under 30 che si svolgeranno fino a maggio 2025, in Accademia (via Vanicella,12 - La Spezia).

I primi corsi, partiti nelle scorse settimane, hanno già riscosso successo: il primo, dal titolo ’Scopri il tuo talento, vivi il tuo sogno’ consisteva di quattro appuntamenti curati da Costanza Agostinelli di Osm Edu, portale di crescita e orientamento professionale per studenti delle scuole superiori e universitari. Un altro format, avviato il 21 novembre, si chiama ’Gestirsi per gestire’ ed è a cura di Angelo Delsanto: si tratta di una serie di incontri per migliorare le capacità di gestione del tempo e dello stress.

Da gennaio tornerà invece in Accademia la docente Serenella Marasco con ’Diventa un master di Excel’: due corsi, suddivisi in livello base e intermedio, mirati rispettivamente a familiarizzare con le principali funzionalità di Excel e ad approfondirne un uso più avanzato. A febbraio Boost andrà avanti con il ’Laboratorio di storytelling’: otto incontri curati dai Mitilanti durante i quali verranno sviluppati strumenti per raccontare e raccontarsi, utilizzando anche elementi digitali. Giovedì 17 aprile si terrà poi ’Muoversi in Europa’, un incontro tenuto da Elena Sturlese e Federica Zanello dedicato ad approfondire le opportunità di mobilità e lavoro nell’Unione europea, in collaborazione con il Centro Europe Direct Provincia della Spezia ed Eures. Durante il mese di maggio si svolgerà ’Pillole di educazione finanziaria’, a cura di Crédit Agricole Italia.

La partecipazione a tutti i corsi è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, attraverso l’App Accademia La Spezia, oppure via e-mail all’indirizzo [email protected]. Per consultare calendario e orari di tutti gli appuntamenti: www.accademialaspezia.it oppure App Accademia La Spezia.