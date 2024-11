La gloriosa storia del Palinuro. Al Cantiere della memoria una mostra sulla nave scuola

Novant’anni e non sentirli. La longevità del Palinuro desta meraviglia e gratitudine verso tutti coloro che lo curano affinché dia sempre il meglio, in navigazione e nei porti che lo ospitano col suo carico di storia. Il Cantiere della Memoria, al giro di boa del compleanno tondo, ha inteso ricostruire i trascorsi e la missione del veliero-scuola della Marina militare. Accade, per ora, con una mostra nel piccolo museo interattivo nel porto antico delle Grazie. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito dell’attività dell’associazione ’La Nave di Carta’ e ha preso spunto dalla circostanza del rientro del veliero nella base navale della Spezia al termine della consueta campagna addestrativa. Alle 9 dello scorso 29 ottobre, prima che la nave varcasse le porte dell’Arsenale, c’è stata dunque una sosta in rada alle Grazie per consentire il trasbordo e la visita all’unità a due gruppi di studenti: quelli dell’istituto Nautico nell’ambito del progetto “Educando per il mare” sviluppato dall’associazione Per il Mare e quelli del corso operatori del legno del Cisita della Spezia che hanno realizzato due modelli del Palinuro: uno sarà custodito a bordo della nave, mentre il secondo sarà a disposizione dei visitatori della mostra allestita al Cantiere della Memoria: inagurata il 29 ottobre, l’esposizione è tuttora in corso e ripercorre la storia del veliero attraverso le ricerche e i testi curati dal collega Corrado Ricci (fondatore del Cantiere della Memoria), le foto di Marco Filzi (ex comandante della nave), un video montato da Roberto Celi (presidente di Obiettivo Spezia), i dipinti di Adriano Gandino (nostromo della Sezione velica della Spezia), e la copertina realizzata per ’The Spezziner’ da Andrea Ciardi.

Il video realizzato è ‘aperto’ ad altri contributi di immagini e di testimonianze, nello spirito del Cantiere della Memoria: condividere per conoscere. Già nella pagina Facebook del piccolo museo interattivo è possibile scorrere e godere di alcune belle testimonianze. L’esposizione sarà visitabile nel weekend e negli altri giorni festivi fino a San Giuseppe (nei giorni feriali previa prenotazione il giorno prima al 340.5579811).