Due stabilimenti per oltre 45mila metri quadrati

Il Cantiere Baglietto è specializzato nella costruzione di nuove imbarcazioni plananti in alluminio e megayacht dislocanti e semidislocanti in acciaio e alluminio dai 35 ai 65 metri di lunghezza. Baglietto oggi conta di due sedi produttive: il quartier generale di viale San Bartolomeo alla Spezia e lo stabilimento di Carrara. La sede spezzina si sviluppa su una superficie di circa 35mila metri quadrati. Importanti investimenti hanno visto, negli ultimi anni, il rinnovamento dell’intero impianto produttivo con la costruzione, in viale San Bartolomeo, zona di Ruffino, di tre nuovi capannoni per imbarcazioni fino a 65 metri e di banchine attrezzate per ospitare navi fino a 70 metri. Un travel lift da circa 1200 tonnellate, il più grande in Europa, consente l’alaggio e varo di yacht fino a 65 metri. L’unità operativa di Carrara conta, invece, di due aree di cinquemila metri quadrati ciascuna, concepite per destinazioni differenti: la prima ospita le operazioni per la costruzione delle imbarcazioni militari con marchio Baglietto Navy, oltre che di alcuni modelli dell’iconico marchio Bertram Yachts, dal 2015 parte del gruppo Baglietto. La seconda area comprende invece quattro nuovi capannoni destinati alla costruzione della linea Dom e yacht fino a 46 metri.