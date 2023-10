Il dono delle letture ad alta voce: "Il nostro tempo per regalare sorrisi a chi non può sfogliare un libro"

All’interno di ogni libro vive un mondo di personaggi e di storie che prendono vita appena decidiamo di leggerle. Il più delle volte si tratta di letture solitarie e silenziose, dove il suono delle parole risuona solo nella nostra mente. Altre volte, è la generosità di chi si presta a dedicare parte del proprio tempo alla lettura ad alta voce di brani, a regalare l’opportunità di visitare altre vite e altri mondi a chi, altrimenti, non potrebbe farlo. In Italia, esiste una rete di circoli di “Letture ad Alta Voce” (LaAV) che al motto di: “io leggo per gli altri”, promuove il valore di questa tipologia di lettura quale strumento per portare benessere all’interno della società. Dario Petucco è uno dei lettori volontari del circolo LaAV della Spezia, nato nel 2015 dalla volontà di Patrizia Fiaschi, fondatrice e prima coordinatrice del gruppo spezzino, ora sotto la guida di Lisa Giovene, da poco subentrata a Giorgia Minchella. Sono diverse le attività di lettura che il circolo spezzino porta avanti sul territorio. "Leggiamo principalmente nelle RSA – racconta Dario Petucco- nelle ludoteche, nelle scuole, quando ci chiamano. Abbiamo intrapreso già da un paio di anni una bellissima attività di lettura con l’unione italiana ciechi e ipovedenti della Spezia, con il Don Gnocchi e prima del Covid andavamo anche a leggere in pediatria al S.Andrea. Ora stiamo vedendo di riprendere questi servizi. Abbiamo anche intrapreso un’attività alla scuola d’infanzia di Fosdinovo".

In un breve spazio di tempo, di circa un’ora, ritagliato alla propria quotidianità, i volontari della LaAV, trasportano grandi o piccini all’interno di un mondo fatto di storie, coinvolgendoli in questo viaggio, perché l’interazione è una parte importante dell’attività. Come accade, ad esempio, nella RSA Felicia Bartolotta Impastato, dove Dario spiega: "cerchiamo di fare letture che permettano ai nonni di interagire con noi, di parlare dei loro ricordi, chiedendo il loro pensiero".

Per chi fosse interessato a diventare un “lettore ad alta voce” è possibile contattare l’associazione alla pagina facebook: “Circolo LaAv la Spezia”. "Non servono – sottolinea Dario – requisiti particolari se non la voglia di mettersi in gioco. Regalare un sorriso a chi ci chiede di leggere a voce alta perché magari non ne ha le facoltà o ha qualche difficoltà a leggere o intrattenere i bambini, è bellissimo".

Maria Cristina Sabatini